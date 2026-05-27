Exponav Ferrol acoge la conferencia «Los buques de la Armada y su influencia en la Independencia de los Estados Unidos»

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La conferencia se llevará a cabo en la Sala Carlos III de EXPONAV a partir de las 19:00 horas.

Este miércoles 27 de mayo a las 19:00 horas la Delegación Territorial en Galicia de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos, tiene previsto organizar una conferencia monográfica dedicada a “Los buques de la Armada y su influencia en la Independencia de los Estados Unidos”.

La conferencia ofrecerá una visión enriquecedora sobre el papel estratégico de la Armada española en el contexto del conflicto atlántico del siglo XVIII. Se pondrá de manifiesto cómo el poder naval y la capacidad logística de España resultarán determinantes para debilitar a Gran Bretaña y apoyar indirectamente la causa independentista norteamericana.

Se tratará de acercar al público aspectos poco conocidos de la historia naval española y de su influencia en un acontecimiento clave de la historia contemporánea. Rodrigo Pérez Fernández es Doctor Ingeniero Naval, Master of Business Administration (MBA), Máster en Dirección de Sistemas de Información y Comunicaciones (MDSIC) y Diplomado en Altos Estudios de la Defensa. Actualmente es Software Engineering Senior Director en Siemens Digital Industries Software. Anteriormente ocupó el cargo de Global Portfolio Development Director en la misma empresa, y durante más de 15 años fue responsable del Área Naval Militar y Director de Proyectos en SENER.

Compagina su actividad en la empresa privada con la Universidad, donde es Profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), coordinando diferentes materias desde 2013.

Esta jornada está abierta a ingenieros navales, y público en general interesado en la materia hasta completar aforo, a través del siguiente Formulario de inscripción