VII Jornada Histórica de la Armada. Conferencia del historiador Pedro Perales Garat en el Museo Naval de Ferrol

26 mayo, 2026 Dejar un comentario 95 Vistas

El Museo Naval de Ferrol, ubicado en el edificio Presidio de San Campio, del Centro Cultural Herrerías, acogerá este jueves 28 de mayo, a las 12:00h la Conferencia “Don Álvaro de Bazán. El mejor de los nuestros”, a cargo del historiador naval ferrolano Pedro Perales Garat, capitán de fragata retirado del Cuerpo General de la Armada, licenciado en Historia y diplomado en Estudios Avanzados en Arqueología y Prehistoria.

La conferencia tendrá lugar en la Sala de Usos Múltiples del Museo Naval, con entrada libre hasta completar aforo, con acceso por el Centro Cultural Herrerías, calle Irmandiños, s/n.

Organizada por la Delegación en Ferrol del Instituto de Historia y Cultura Naval esta actividad se enmarca en la celebración de la VII Jornada Histórica de la Armada , dedicada este año al almirante D. Álvaro de Bazán y Guzmán, primer marqués de Santa Cruz, en conmemoración del 500 aniversario de su nacimiento.

Reseña histórica

D. Álvaro de Bazán , capitán general de la Mar Océano en tiempos de Felipe II, es una de las figuras más sobresalientes en la Historia Naval de España, gran estratega y vencedor en múltiples combates navales, entre ellos Lepanto (1571), y que fue llamado a ser el capitán general de la Gran Armada contra Inglaterra en 1588, empresa que no pudo capitanear debido a su muerte en Lisboa poco antes de partir.

Acerca del conferenciante

Pedro Perales Garat, nacido en Ferrol en 1957, es asiduo conferenciante en temas de Historia y Arqueología en foros tales como la Asociación LEPANTO de Avilés, Asociación PAFERR de Ferrol, Universidad Senior de Ferrol, Universidad de Oviedo, Centro UNED de Albacete y diversas instituciones públicas y privadas. En 2021 recibió el Premio “Virgen del Carmen” de la Armada, en la categoría “Diploma de Honor”. Autor de numerosas publicaciones, actualmente es consejero-colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval.

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