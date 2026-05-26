VII Jornada Histórica de la Armada. Conferencia del historiador Pedro Perales Garat en el Museo Naval de Ferrol

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El Museo Naval de Ferrol, ubicado en el edificio Presidio de San Campio, del Centro Cultural Herrerías, acogerá este jueves 28 de mayo, a las 12:00h la Conferencia “Don Álvaro de Bazán. El mejor de los nuestros”, a cargo del historiador naval ferrolano Pedro Perales Garat, capitán de fragata retirado del Cuerpo General de la Armada, licenciado en Historia y diplomado en Estudios Avanzados en Arqueología y Prehistoria.

La conferencia tendrá lugar en la Sala de Usos Múltiples del Museo Naval, con entrada libre hasta completar aforo, con acceso por el Centro Cultural Herrerías, calle Irmandiños, s/n.

Organizada por la Delegación en Ferrol del Instituto de Historia y Cultura Naval esta actividad se enmarca en la celebración de la VII Jornada Histórica de la Armada , dedicada este año al almirante D. Álvaro de Bazán y Guzmán, primer marqués de Santa Cruz, en conmemoración del 500 aniversario de su nacimiento.

Reseña histórica

D. Álvaro de Bazán , capitán general de la Mar Océano en tiempos de Felipe II, es una de las figuras más sobresalientes en la Historia Naval de España, gran estratega y vencedor en múltiples combates navales, entre ellos Lepanto (1571), y que fue llamado a ser el capitán general de la Gran Armada contra Inglaterra en 1588, empresa que no pudo capitanear debido a su muerte en Lisboa poco antes de partir.

Acerca del conferenciante

Pedro Perales Garat, nacido en Ferrol en 1957, es asiduo conferenciante en temas de Historia y Arqueología en foros tales como la Asociación LEPANTO de Avilés, Asociación PAFERR de Ferrol, Universidad Senior de Ferrol, Universidad de Oviedo, Centro UNED de Albacete y diversas instituciones públicas y privadas. En 2021 recibió el Premio “Virgen del Carmen” de la Armada, en la categoría “Diploma de Honor”. Autor de numerosas publicaciones, actualmente es consejero-colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval.