Triplete de bronce del Club Sincro Ferrol en la Copa Promoción 2026

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Club Sincro Ferrol firmó una destacada actuación este fin de semana en la quinta jornada de la Copa Promoción 2026 de natación artística, celebrada en el Real Club Náutico de Vigo, donde consiguió un triplete de medallas de bronce en las categorías prebenjamín, benjamín y prealevín.

Las jóvenes deportistas del club ferrolano volvieron a demostrar su progresión y compromiso en una competición en la que el Sincro Ferrol logró subir al podio en todas las categorías en las que participó.

En la categoría prebenjamín, el equipo formado por Vera, Veronika, Adriana y Carmen realizó una rutina muy coordinada y segura, destacando por su sincronización en el agua y obteniendo una meritoria tercera posición.

Por su parte, el conjunto benjamín, integrado por Cloe, Solomiia, Victoria, Icia, Enara, Area, Claudia y Enya, logró también la medalla de bronce gracias a un ejercicio dinámico y lleno de energía en una categoría muy competida.

El triplete de podios lo completó el equipo prealevín, formado por Sofía, Martina, Carlota, Lara, Nya, Valeria, Emma, Gaia y Valentina, que ofreció una actuación sólida y muy bien ejecutada para alcanzar igualmente el tercer puesto.

Además de estos resultados por categorías, el Club Sincro Ferrol se proclamó subcampeón del Trofeo de clubs mejor clasificados de menores de 12 anos, logrando la segunda posición de la clasificación general con un total de 945,7632 puntos.

Desde la entidad ferrolana destacaron el esfuerzo, la ilusión y el compromiso de todas las nadadoras, así como el trabajo del equipo técnico y el apoyo de las familias durante toda la temporada.

El club continúa ahora preparando las próximas citas competitivas con buenas sensaciones tras los resultados obtenidos en Vigo.