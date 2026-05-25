Más de 130 menores fueron atendidos por el Servizo Social de Atención Temperá de la Mancomunidade

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Servizo Social de Atención Temperá (SAT) de la Mancomunidade atendió durante el año 2025 a un total de 131 menores de entre cero y seis años procedentes de los municipios de Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Neda y Valdoviño. Así se dio a conocer en el pleno ordinario celebrado este lunes y presidido por el presidente de la Mancomunidade, José Manuel Rey Varela, en el que se presentó la memoria anual del servicio.

La prestación del SAT corre a cargo desde el pasado año de la Asociación de Pais e Nais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais (Aspaneps), a través de un concierto social con la Mancomunidade.

Según los datos expuestos, se estima que en los nueve municipios integrados en la Mancomunidade residen más de 6.000 niños y niñas de entre cero y seis años. De ellos, alrededor de un 10 %, unos 600 menores, podrían presentar trastornos en el desarrollo o encontrarse en riesgo de padecerlos, necesitando intervención especializada.

Durante el pasado ejercicio fueron atendidos 90 niños y 41 niñas mediante este servicio comunitario, orientado a promover la autonomía personal, prevenir dificultades en el desarrollo y ofrecer apoyo a las familias. El SAT complementa además la atención prestada desde los ámbitos sanitario, educativo y social, apostando por la coordinación y el trabajo en red entre los distintos servicios.

En la actualidad, el equipo profesional del Servizo de Atención Temperá está formado por dos psicólogas especialistas en atención temprana, dos logopedas y una terapeuta ocupacional.