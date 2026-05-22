Laura Aneiros, del Marina Ferrol, convocada por el Programa de Desarrollo de Entrenadores de Alto Nivel de la RFEN

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La entrenadora del equipo absoluto del Club Marina Ferrol, Laura Aneiros Dopico ha sido convocada para la 1ª jornada del «Programa de Desarrollo de Entrenadores de Alto Nivel 2026» de la Real Federación Española de Natación-RFEN, cuyas jornadas se están celebrando en el Centro Acuático Inacua de Málaga este mismo viernes 22 de mayo.

Este programa está diseñado para impulsar la excelencia técnica y el crecimiento profesional de los entrenadores más destacados del País.

En la convocatoria estará representando a Galicia, junto a los entrenadores del Fluvial de Lugo (Borja Alvarez), CN Arteixo (Lucia Leiro) y a la preparadora preparadora del centro de Pontevedra (Luisa Domínguez). Nuestra más sincera enhorabuena a todos ellos.