Laura Aneiros, del Marina Ferrol, convocada por el Programa de Desarrollo de Entrenadores de Alto Nivel de la RFEN

22 mayo, 2026 Dejar un comentario 111 Vistas

 
 
Laura Aneiros Dopico, la segunda por la izquierda entre varios compañeros, Luisa-la preparadora y Lucía. Archivo-Club Marina Ferrol
 
La entrenadora del equipo absoluto del Club Marina Ferrol, Laura Aneiros Dopico ha sido convocada para la 1ª jornada del «Programa de Desarrollo de Entrenadores de Alto Nivel 2026» de la Real Federación Española de Natación-RFEN, cuyas jornadas se están celebrando en el Centro Acuático Inacua de Málaga este mismo viernes 22 de mayo. 
 
Este programa está diseñado para impulsar la excelencia técnica y el crecimiento profesional de los entrenadores más destacados del País.
 
En la convocatoria estará representando a Galicia, junto a los entrenadores del Fluvial de Lugo (Borja Alvarez), CN Arteixo (Lucia Leiro) y a la preparadora preparadora del centro de Pontevedra (Luisa Domínguez). Nuestra más sincera enhorabuena a todos ellos. 

Lea también

As Pontes Ecuestre abre inscricións na súa cuarta edición

As Pontes Ecuestre regresa á contorna do Lago o próximo 6 de xuño. Será a …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *