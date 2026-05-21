El Baxi Ferrol incorpora a Iva Belosevic para la nueva temporada

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El Baxi Ferrol ha anunciado este jueves la incorporación de la jugadora croata Iva Belosevic de cara a la temporada 2026-2027, en un nuevo paso dentro de la configuración de su proyecto deportivo para el próximo curso, siendo el tercer fichaje del equipo.

La nueva jugadora procede del SBS Ostrava y llega a Ferrol para reforzar el equipo dirigido por Lino López, aportando intensidad, capacidad física y experiencia internacional, tres de sus principales señas de identidad en la pista.

Belosevic ya conoce el ambiente del pabellón de A Malata, donde esta misma temporada compitió como visitante en la EuroCup Women precisamente con el conjunto checo. Ahora regresará a Ferrol para hacerlo como jugadora local y formar parte del nuevo ‘Inferno de Punta Arnela’, la afición que caracteriza los partidos del conjunto ferrolano como local.

Con esta incorporación, Baxi Ferrol continúa sumando piezas a un proyecto que busca mantener su competitividad al máximo nivel en la temporada 2026-2027, reforzando su plantilla con talento internacional y ambición deportiva, contando ya con la renovación de Karolina Sotolova y los fichajes de Kateřina Galíčková y Esther Castedo.