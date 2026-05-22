Cabanas organiza el III Torneo de Ajedrez

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Cabanas presenta una nueva edición del torneo de ajedrez «Concello de Cabanas», que alcanza ya el tercer año consecutivo en el calendario de pruebas, abierto a todos los públicos gratis.

Tendrá lugar el día 30 de mayo en la Casa de la Cultura de Cabanas (Escuela Laica), y contará con las distintas categorías en función de la edad tales como veterano, senior e infantil.

Al igual que en las pasadas ediciones, el sistema de juego es el suizo a 7 sesiones, garantizando que todos los participantes compitan en 7 partidas sin ser eliminados. El tiempo de las partidas será de 15 minutos más 5 segundos que se añaden por jugada.

Las inscripciones pueden hacerse el mismo día a las 10.30 horas en la Casa de la Cultura, facilitando la organización la documentación necesaria para todas las personas, federadas o no federadas.

Esta prueba cuenta con la colaboración del Circuito Ferrolano de Ajedrez y la Escola Ferrolá de Xadrez.

Con la tercera edición de este torneo, Cabanas consolida la celebración de este evento para acercar, fomentar y aprender sobre la práctica del ajedrez, un juego que fomenta el pensamiento, estrategia y meditación.

Consulta todos los detalles en el archivo al final de este artículo.

Condiciones Torneo Ajedrez