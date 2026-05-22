Cabanas organiza el III Torneo de Ajedrez

22 mayo, 2026 Dejar un comentario 77 Vistas

Cabanas presenta una nueva edición del torneo de ajedrez «Concello de Cabanas», que alcanza ya el tercer año consecutivo en el calendario de pruebas, abierto a todos los públicos gratis.

Tendrá lugar el día 30 de mayo en la Casa de la Cultura de Cabanas (Escuela Laica), y contará con las distintas categorías en función de la edad tales como veterano, senior e infantil.

Al igual que en las pasadas ediciones, el sistema de juego es el suizo a 7 sesiones, garantizando que todos los participantes compitan en 7 partidas sin ser eliminados. El tiempo de las partidas será de 15 minutos más 5 segundos que se añaden por jugada.

Las inscripciones pueden hacerse el mismo día a las 10.30 horas en la Casa de la Cultura, facilitando la organización la documentación necesaria para todas las personas, federadas o no federadas.

Esta prueba cuenta con la colaboración del Circuito Ferrolano de Ajedrez y la Escola Ferrolá de Xadrez.

Con la tercera edición de este torneo, Cabanas consolida la celebración de este evento para acercar, fomentar y aprender sobre la práctica del ajedrez, un juego que fomenta el pensamiento, estrategia y meditación.

Consulta todos los detalles en el archivo al final de este artículo.

Condiciones Torneo Ajedrez

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