Valdoviño acolle o II obradoiro do programa de prevención do risco dixital «Medrando entre pantallas»

O auditorio da casa da cultura foi escenario do segundo obradoiro do programa de prevención do risco dixital «Medrando entre pantallas», que organiza o Concello de Valdoviño atendendo a unha das solicitudes trasladadas pola ANPA do CPI Atios.
Esta segunda sesión rexistrou unha moi boa acollida por parte das familias, que seguiron con atención a exposición, na que se abordaron contidos como o control parental dos smartphones.
O Concello volveu apostar polo servizo de conciliación para facilitar a asistencia, e desta volta, tamén puxo a disposición das persoas asistentes un servizo de intérprete de lingua de signos, atendendo á demanda formulada polas familias. A terceira e ultima sesión do programa celebrarase o día 28, e a inscrición está aberta.
O trámite pode realizarse de xeito presencial – planta baixa da casa consistorial-; no teléfono 981 48 70 41 extensión 5 ou email servizos.sociais@