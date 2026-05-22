Valdoviño acolle o II obradoiro do programa de prevención do risco dixital «Medrando entre pantallas»

22 mayo, 2026

O auditorio da casa da cultura foi escenario do segundo obradoiro do programa de prevención do risco dixital «Medrando entre pantallas», que organiza o Concello de Valdoviño atendendo a unha das solicitudes trasladadas pola ANPA do CPI Atios.

Esta segunda sesión rexistrou unha moi boa acollida por parte das familias, que seguiron con atención a exposición, na que se abordaron contidos como o control parental dos smartphones.

O Concello volveu apostar polo servizo de conciliación para facilitar a asistencia, e desta volta, tamén puxo a disposición das persoas asistentes un servizo de intérprete de lingua de signos, atendendo á demanda formulada polas familias. A terceira e ultima sesión do programa celebrarase o día 28, e a inscrición está aberta.

O trámite pode realizarse de xeito presencial – planta baixa da casa consistorial-; no teléfono 981 48 70 41 extensión 5 ou email servizos.sociais@concellodevaldovino.com. A participación é de balde

