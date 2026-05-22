Gerard Casas asume el doble rol de entrenador y director deportivo en el nuevo proyecto de O Parrulo Ferrol

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El nuevo proyecto deportivo de O Parrulo Ferrol ya tiene a su principal pilar definido. El técnico Gerard Casas ha sido presentado oficialmente como entrenador y, además, asumirá también las funciones de director deportivo de la entidad en esta nueva etapa.

La presentación tuvo lugar este viernes en rueda de prensa, con la presencia del director general de la nueva junta directiva, David García, quien destacó la importancia del entrenador en la construcción del proyecto. Según señaló, Casas es “la piedra angular” de un modelo que el club quiere “estable, competitivo y con identidad clara”.

David García repasó la trayectoria reciente del técnico al frente del equipo, recordando que llegó en un momento complicado, con el conjunto peleando por evitar el descenso a Segunda División “B”, y logró consolidar la permanencia primero y el ascenso a Primera División después. En la última temporada, además, el equipo compitió por entrar en la Copa de España y por clasificarse para el playoff hasta las últimas jornadas.

El dirigente explicó que, pese a la incertidumbre previa sobre el futuro del club, la nueva directiva apostó desde el inicio por su continuidad, aunque reconoció que el acuerdo no fue sencillo, ya que el entrenador había firmado con otro equipo. Finalmente, ambas partes alcanzaron un entendimiento tras un esfuerzo importante de la nueva dirección.

Durante su intervención, el club destacó también la conexión de Casas con el vestuario y la afición, definiéndolo como un técnico con “conocimientos, personalidad y experiencia”, al que agradecieron haber decidido permanecer en la entidad pese a otras ofertas.

David García calificó la jornada como “un gran día para el club” y afirmó que la continuidad del entrenador permitirá “estabilizar el proyecto y competir con los grandes equipos de la Primera División”.

Por su parte, Gerard Casas aseguró que esta etapa supone una “doble apuesta”, ya que asumirá más responsabilidades como director deportivo. Reconoció que en temporadas anteriores el equipo ha trabajado con un presupuesto muy limitado y que el desgaste ha sido elevado, aunque valoró positivamente la evolución del proyecto.

Casas explicó que su idea inicial pasaba por marcharse temporalmente al extranjero, pero finalmente decidió continuar en Ferrol tras el impulso de la nueva estructura directiva. “Es en la misma ciudad, sin tener que cambiarme de país”, señaló.

El técnico avanzó que a partir de ahora contará con mayor estructura de apoyo y subrayó que su objetivo será confeccionar “la mejor plantilla posible”, manteniendo la base del equipo en la medida de lo posible y dando continuidad al cuerpo técnico.

Asimismo, reconoció que habrá cambios en la metodología de juego tras dos temporadas al frente del banquillo, aunque insistió en que la prioridad será consolidar el proyecto y seguir creciendo en la máxima categoría del fútbol sala español.