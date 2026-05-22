El Racing despide este sábado la temporada con su visita al Unionistas

M.V. Los de Ferrolterra viajan a Salamanca para medirse al Unionistas en la última jornada de Liga este sábado a partir de las 18:30 en el Estadio Municipal Reina Sofía (Canal Líneal Primera Federación) en un encuentro que será la despedida del técnico, Fernández Romo, así como de muchos futbolistas de la actual plantilla.

El juvenil, Joel Tenreiro, novedad en la convocatoria

Afronta el Racing este último encuentro de la temporada ya sin nada en juego, después de una temporada decepcionante. Causan baja para medirse al Unionistas los lesionados Mardones y Azael, así como Tejera y Álvaro Ramón, por sanción. Este último jugador fue nombrado recientemente el mejor jugador de la temporada por parte de la afición. Quien sí estará en tierras salmantinas será el atacante juvenil, Joel Tenreiro, en dinámica de entrenamientos del primer equipo desde principios de año. Habrá que ver si Romo le da la oportunidad de debutar, tanto a él como al portero César Fernández, inédito esta temporada. Aunque por las palabras del técnico en sus últimas ruedas de prensa, no parece que vaya a tener demasiadas concesiones con los futbolistas menos habituales, por lo que contará con los jugadores que «tan bien lo están haciendo«, con el objetivo de intentar su paupérrima etapa al frente del banquillo racinguista con una victoria.

El rival

El Unionistas de Salamanca CF está situado en la 8.ª posición con 53, por lo que ahora mismo jugaría la próxima edición de la Copa del Rey. Los de Mario Simón cosecharon una victoria en casa y un empate a domicilio en sus últimos partidos y buscarán en este encuentro un resultado que les garantice la clasificación para la competición copera. Jugadores como Álvaro Gómez, Aaron Piñán o Carlos de la Nava son piezas muy importantes en el conjunto charro.