Ferrol acoge la VII Feira de Emprego Sénior con la participación de 45 empresas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, inauguró este jueves la VII Feira de Emprego Sénior de la Cámara de Comercio de A Coruña, un encuentro que se celebra durante toda la jornada en el Auditorio de la ciudad y que reúne a 45 empresas con personas desempleadas de entre 45 y 65 años.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio de A Coruña en colaboración con el Concello de Ferrol, busca favorecer nuevas oportunidades laborales para el denominado talento sénior, convirtiendo a Ferrol en un punto de encuentro entre profesionales y compañías participantes.

Durante la inauguración, en la que también estuvo presente el director general de la Cámara de A Coruña, Manuel Galdo Pérez, Rey Varela destacó el momento “ilusionante e cheo de oportunidades para a cidade”, asegurando que Ferrol “sigue baixando as cifras de desempregados e que gaña habitantes e afiliados á Seguridade Social”.

El regidor subrayó además las dificultades a las que se enfrenta este sector de población en la búsqueda activa de empleo, como los prejuicios relacionados con la edad o la creencia errónea de una menor adaptación a las nuevas tecnologías. En este sentido, defendió iniciativas como esta feria, en la que los asistentes pueden participar en talleres y entrevistas de trabajo con posibilidades reales de incorporación laboral.

José Manuel Rey Varela también puso en valor las oportunidades empresariales actuales de la ciudad, señalando el papel del puerto en la atracción de inversiones y la carga de trabajo existente en los astilleros.

Por último, el alcalde agradeció a la Cámara de Comercio la celebración de esta cita en Ferrol y mostró su confianza en que durante la jornada “se establecerán numerosas colaboracións positivas entre os asistentes á feira e as empresas participantes”, con un impacto beneficioso para el mercado laboral de la ciudad.