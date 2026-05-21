El PSOE de Ferrol acusa a Rey Varela de ocultar el “retraso crítico” en las obras de Rubalcava

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El Grupo Municipal Socialista de Ferrol acusó este jueves al alcalde, José Manuel Rey Varela, de “enganar aos ferroláns” sobre el estado de las obras de reurbanización de la calle Rubalcava y le exigió que “diga a verdade” acerca del supuesto retraso que, según denuncian, acumula el proyecto.

El concejal socialista Julián Reina aseguró que la reciente visita institucional realizada por el regidor junto a la conselleira de Planificación de Infraestruturas e Vivenda, María Martínez Allegue, responde a un intento de “tapar coa presenza de altos cargos da Xunta a evidente incompetencia e desidia na xestión dunha obra fundamental para a mobilidade e o comercio do centro da cidade”.

Desde el PSOE sostienen que la situación real de la actuación contradice el mensaje de normalidad trasladado por el Gobierno local, que mantiene que los trabajos avanzan “segundo o previsto”.

Según explicó Reina, el contrato administrativo de la obra fue firmado en noviembre de 2025 con un plazo de ejecución de 12 meses, iniciándose formalmente el 18 de noviembre tras la firma del acta de replanteo.

El edil socialista afirmó que, cuando está próximo a alcanzarse el ecuador temporal del proyecto, “a realidade administrativa destapa unha parálise gravísima”. En este sentido, indicó que el Concello solo ha tramitado cuatro certificaciones de obra hasta el momento.

La última de ellas, correspondiente al mes de febrero de 2026 y aprobada a finales de marzo, asciende a 48.068,18 euros, IVA incluido. Para el PSOE, esta cantidad evidencia un importante desfase respecto al cronograma económico previsto inicialmente para la actuación.

Los socialistas aseguran que, según el plan de obra oficial, en el tercer mes de ejecución deberían haberse superado ampliamente los 300.000 euros acumulados y completado los trabajos de demolición, desmontaje y movimientos de tierras.

El Grupo Socialista recordó además que la actuación está financiada en un 88,8 % por la Xunta de Galicia a través de un convenio de regeneración urbana, por lo que advirtió del riesgo de perder subvenciones autonómicas si no se cumplen los plazos previstos.

“A falta de ritmo non só prexudica o día a día dos veciños con gabias e valados abertos, senón que pon en serio perigo os fondos públicos que financian a intervención”, manifestó Julián Reina.

Por último, el PSOE reiteró en la comisión de Urbanismo la solicitud de acceso detallado a todas las certificaciones mensuales de la obra y reclamó una mayor supervisión municipal sobre la empresa adjudicataria. “Os ferroláns merecen un alcalde que xestione e controle as empresas contratistas”, concluyó el concejal socialista.