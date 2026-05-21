Detenida una persona por tráfico de drogas en un punto negro de venta de Ferrol

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La Policía Nacional ha detenido el pasado sábado a una persona en las inmediaciones de un conocido punto de venta de droga de Ferrol, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Durante un dispositivo de control, los agentes detectaron la presencia de un vehículo que les infundió sospechas, por lo que procedieron a la identificación de su ocupante y al registro del automóvil, localizando oculto en su interior diez paquetes conteniendo alrededor de 1 kilogramo de hachís, dinero en efectivo dispuesto de forma fraccionada, así como una pistola simulada. Por tal motivo se procedió a la intervención de los efectos, a su detención e inmediata puesta a disposición de la Autoridad Judicial de Ferrol.

Esta actuación se enmarca en los dispositivos habituales de control y vigilancia que la Policía Nacional despliega en Ferrol y Narón, con presencia en distintos puntos estratégicos de ambas ciudades con el objetivo de combatir el consumo, tenencia y tráfico minorista de sustancias estupefacientes.