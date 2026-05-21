Ferrol acoge la II Xornada de Enfermaría centrada en la evolución de los cuidados sanitarios

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, inauguró este jueves, junto al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, la II Xornada de Enfermaría da Área Sanitaria de Ferrol (ASF), que se celebra durante toda la jornada en el salón de actos del hospital Arquitecto Marcide.

En el acto de apertura participaron también la gerente de la Área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente; el decano de la Facultade de Enfermaría e Podoloxía, Pedro Gil Manso; y la presidenta del comité organizador y directora de Enfermaría de la ASF, Isabel Turnees.

La jornada, que este año lleva por lema ‘Os nosos profesionais, o noso futuro: 50 anos coidando e avanzando’, aborda la evolución de los cuidados a los pacientes coincidiendo con el 50 aniversario del hospital Arquitecto Marcide.

Durante su intervención, Rey Varela destacó que “a enfermaría xira arredor do coidado das persoas e os seus profesionais están hoxe máis preparados que nunca para afrontar os retos que se lles presentan no día a día”, al tiempo que agradeció al comité organizador la consolidación de esta cita dentro del calendario sanitario de la comarca.

El alcalde también definió Ferrol como “berce de enfermeiros e enfermeiras”, en referencia a la oferta universitaria del Campus de Ferrol, y trasladó al conselleiro el agradecimiento por el compromiso de la Xunta con la ciudad y con la mejora de las instalaciones sanitarias a través de las obras de ampliación y renovación del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Por su parte, Antonio Gómez Caamaño puso en valor “a gran contribución da enfermería aos 50 anos de servizo a Ferrolterra do Hospital Arquitecto Marcide” y destacó el trabajo realizado por este colectivo dentro del sistema sanitario gallego.

El titular de Sanidade remarcó que la Xunta continúa avanzando en la mejora de las condiciones laborales y en una mayor estabilidad del personal de enfermería, con el objetivo de favorecer “o exercicio profesional de máxima calidade”.

Asimismo, incidió en la apuesta de la administración autonómica por la especialización de la enfermería, especialmente en el ámbito familiar y comunitario, además de impulsar modelos asistenciales “máis próximos e integrados”.

Gómez Caamaño señaló también algunos de los principales retos de la sanidad gallega, como el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la dispersión geográfica, factores que, según indicó, exigen fórmulas más flexibles que permitan acercar los cuidados a los pacientes.

En este contexto, destacó la puesta en marcha en 2024 de la Unidade de Procesos de Enfermería, creada para mejorar la coordinación asistencial y la calidad de la atención sanitaria.

El conselleiro agradeció además la implicación diaria del colectivo de enfermería en hospitales y residencias, subrayando que se trata de una categoría “imprescindible” dentro del sistema sanitario. También recordó que varias profesionales del área sanitaria de Ferrol han recibido reconocimientos a nivel nacional, lo que, aseguró, demuestra “o nivel, preparación e capacidade” existente en los equipos sanitarios de la comarca.