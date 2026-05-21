Valdoviño apuesta por la promoción de los productores locales en los grandes eventos deportivo

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El evento proporcionará un espacio de exposición común para la comercialización y difusión de productos de artesanos, emprendedores y trabajadores autónomos.

La playa de Pantín será nuevamente escenario del Campeonato de Surf Chiquiprós RSM, uno de los cinco eventos del circuito nacional en las categorías KIDS (menores de 10 y 12 años) y Junior (menores de 14 a 18 años), reuniendo así las promesas del surf nacional.

Se llevará a cabo del 29 de junio al 5 de julio, coincidiendo con los Campeonatos de España Open y Master, organizados en esta ocasión por la Federación Española de Surf. Eventos que se convertirán en un magnífico escaparate para la localidad. En este sentido, la concejala de Turismo y Comercio, Rosana García, ha adelantado que, con la colaboración del RSM Club de Surf, organizador en las categorías KID y Junior, el Ayuntamiento quiere aprovechar el evento para impulsar marcas y productos locales.

Así, al igual que hizo con el Pantín Classic, el Ayuntamiento habilitará un espacio bajo una carpa para que los autónomos, las pymes, los artesanos y productores locales de Valdoviño puedan comercializar sus productos durante el concurso.

Asimismo, con el objetivo de dar a conocer la iniciativa, la concellería de Turismo y Comercio convoca a los interesados ​​a una reunión de trabajo que se celebra el próximo viernes 29 de mayo a las 18:30 horas en el salón de plenos del ayuntamiento. No es necesario inscribirse previamente; basta con presentarse en el lugar indicado en la fecha y hora indicadas.