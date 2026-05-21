Valdoviño apuesta por la promoción de los productores locales en los grandes eventos deportivo

21 mayo, 2026 Dejar un comentario 112 Vistas

El evento proporcionará un espacio de exposición común para la comercialización y difusión de productos de artesanos, emprendedores y trabajadores autónomos.

Fuente Concello de Valdoviño

La playa de Pantín será nuevamente escenario del Campeonato de Surf Chiquiprós RSM, uno de los cinco eventos del circuito nacional en las categorías KIDS (menores de 10 y 12 años) y Junior (menores de 14 a 18 años), reuniendo así las promesas del surf nacional.

Se llevará a cabo del 29 de junio al 5 de julio, coincidiendo con los Campeonatos de España Open y Master, organizados en esta ocasión por la Federación Española de Surf. Eventos que se convertirán en un magnífico escaparate para la localidad. En este sentido, la concejala de Turismo y Comercio, Rosana García, ha adelantado que, con la colaboración del RSM Club de Surf, organizador en las categorías KID y Junior, el Ayuntamiento quiere aprovechar el evento para impulsar marcas y productos locales.

Así, al igual que hizo con el Pantín Classic, el Ayuntamiento habilitará un espacio bajo una carpa para que los autónomos, las pymes, los artesanos y productores locales de Valdoviño puedan comercializar sus productos durante el concurso.

Asimismo, con el objetivo de dar a conocer la iniciativa, la concellería de Turismo y Comercio convoca a los interesados ​​a una reunión de trabajo que se celebra el próximo viernes 29 de mayo a las 18:30 horas en el salón de plenos del ayuntamiento. No es necesario inscribirse previamente; basta con presentarse en el lugar indicado en la fecha y hora indicadas.

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