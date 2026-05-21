Desvío provisional del tráfico en A Graña por la Ensengra debido a la finalización de las obras en la calle Real Baixa

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Desde mañana vernes, día 22 de mayo, a las 8.00 horas, y hasta el próximo viernes 29 a las 19.00 horas, permanecerá cortado al tráfico el tramo de la calle Real Baixa en A Graña debido a los trabajos de finalización del aglomerado de esta vía, según ha informado el Concello de Ferrol este jueves en un comunicado.

Durante este período, el tráfico será desviado por el túnel de la Ensengra. La previsión es que la calle permanezca abierta a la circulación en horario nocturno, siempre que el desarrollo de los trabajos lo permita.