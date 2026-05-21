Jhoy renueva con O Parrulo Ferrol y seguirá siendo una de las piezas clave del proyecto

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El jugador Jhoy continuará una temporada más en O Parrulo Ferrol tras el acuerdo de renovación alcanzado entre ambas partes de cara al próximo curso, anunciado este jueves por la nueva junta directiva entrante.

El club ferrolano ha cerrado así la continuidad de uno de los futbolistas más destacados de la temporada y una de las revelaciones del campeonato de Primera División de fútbol sala en su primer año en España.

El jugador brasileño ha destacado por su rápida adaptación al fútbol sala español, su intensidad competitiva y su aportación en todas las fases del juego, convirtiéndose en un elemento importante dentro de la plantilla. Su rendimiento, tanto en tareas defensivas como en acciones ofensivas, le ha permitido consolidarse como una pieza relevante del equipo durante el curso.

Su progresión no ha pasado desapercibida y, según el entorno del club, varios equipos mostraron interés en su incorporación en las últimas semanas. Sin embargo, la entidad ferrolana ha apostado por asegurar su continuidad, considerando su renovación como una decisión estratégica para el futuro inmediato del proyecto deportivo.

Con este movimiento, O Parrulo Ferrol refuerza su apuesta por mantener una base competitiva de cara a la próxima temporada, en un contexto de planificación de plantilla con el objetivo de seguir creciendo en la categoría.

Jhoy afrontará así una nueva etapa en Ferrol, donde buscará seguir consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del equipo en la élite del fútbol sala español.