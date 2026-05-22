El verano que volvió Sherezade en San Sadurniño

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Este sábado 23 se presenta en Librería Brétema de San Sadurniño a partir de las 12:30 horas «El verano que volvió Sherezade« (Editorial Fanes). Es la segunda novela del escritor friolense Jordi Cicely, una de las novelas más de actualidad en Galicia y que viene de pasar por diferentes Ferias del libro de Galicia con el cartel de Todo Vendido, como pasó recientemente en Ferrol, Outeiro de Rei y Lugo.

La novela, que está ambientada en tierras de Friol y puede considerarse autobiográfica, cuenta la historia de Jairo, un aspirante a escritor en crisis a la vuelta de su pueblo natal en un verano donde se reencuentra con amigos de su juventud y con un viejo amor secreto e imposible llamado Sherezade.

En medio de este ambiente nostálgico, el protagonista tiene que lidiar además con un fuerte trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que lo persigue desde que Mariela, su antigua pareja, lo haya abandonado. El personaje protagonista es el mismo que el de su primera novela «Mariela envenena mis sueños» y que también se presentó en Librería Brétema hace años con todos los libros vendidos.

La novela ha sido objeto de diversas entrevistas y reportajes en distintos medios gallegos de prensa escrita, televisión o internet. No obstante, ha tenido una gran repercusión en torno al personaje central Jairo, alter ego del autor, convertido en una figura que visualiza un trastorno que padece un amplio espectro de la población, que muchas veces lo hacen en secreto y soledad.

Recientemente ha sido invitada a participar en la Feria del Libro de Gijón y la Feria del Libro de Bilbao.

La semana de su salida, la prestigiosa revista literaria Qué Leer la anunció en su web como una de las grandes obras para tener en cuenta en el reciente panorama nacional.