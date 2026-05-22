Caxoto Contacontos achega en Narón a Begoña Caamaño ao público infantil cun espectáculo

Dentro da programación das Letras Galegas, a Biblioteca municipal de Narón quere achegar a figura de Begoña Caamaño ao público máis novo a través da narración oral, o humor e a participación activa. A actividade desenvolverase este sábado 23 de maio ás 11:00 horas.
Trátase do espectáculo “Eu tampouco navegar”, a cargo de Caxoto Contacontos, unha das propostas máis recoñecidas de narración oral dirixida a público infantil en Galicia. A sesión propón unha viaxe pola palabra contada na que se revisitan mitos clásicos e historias tradicionais reinterpretadas desde unha ollada contemporánea, conectando coa obra e co pensamento de Caamaño.
A través de dinámicas participativas, humor e xogos narrativos, a actividade introduce tamén pequenas reflexións arredor da igualdade e da construción dos relatos, ao tempo que reivindica o valor da lingua galega como ferramenta de creación e imaxinación.
Caxoto Contacontos é o proxecto artístico do narrador e actor Avelino González, unha figura consolidada no ámbito da narración oral en Galicia. Cunha traxectoria extensa en bibliotecas, centros educativos e festivais, o seu traballo caracterízase pola capacidade de adaptar historias ao público infantil e familiar.
Esta actividade está dirixida a nenos a partir de 4 anos e será necesaria reserva previa de forma presencial ou a través do teléfono 981 382 173 en horario de apertura da biblioteca.