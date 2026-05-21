La Guardia Civil intercepta en dos ocasiones seguidas a una conductora que quintuplicaba la tasa de alcoholemia

Efectivos del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ferrol sorprendieron el pasado 13 de mayo a una conductora que circulaba con una tasa de alcoholemia cinco veces la máxima permitida y que fue interceptada en dos puntos con dos horas de diferencia.

En concreto, los hechos ocurrieron a las 19,10 horas, cuando una patrulla interceptó a la mujer mientras conducía su vehículo en la localidad de Cabanas. Tras realizar las pruebas de detección alcohólica a la conductora, esta arrojo resultados positivos de 1,38 y 1,52 mg/l de alcohol en aire espirado, superando ampliamente la tasa penalmente establecida y multiplicando por mas de cinco la tasa máxima reglamentaria permitida para conductores.

El vehículo fue inmovilizado mediante un dispositivo mecánico, con el objetivo de impedir que la conductora continuase circulando y poniendo en riesgo la seguridad.

Durante la instrucción de las diligencias, los agentes apercibieron expresamente a la conductora de que desobedecer la orden de inmovilización podría constituir un delito grave de desobediencia a agente de la autoridad.

Sin embargo, apenas dos horas después, a las 21,20 horas, la misma patrulla volvió a cruzarse con el mismo turismo circulando por el punto kilométrico 21 de la carretera N-651, a la altura de Pontedeume, conducido por la misma persona. Los agentes comprobaron que la conductora había forzado el dispositivo mecánico de inmovilización y conducía con él dispositivo en el volante de forma errática con la libertad de movimientos del volante muy reducida.

Realizadas nuevamente las pruebas de alcoholemia, la conductora arrojó esta vez resultados de 1,10 y 1,07 mg/l, por lo que volvió a ser investigada por un delito contra la seguridad vial y por un delito de desobediencia grave al quebrantar la inmovilización.