Valdoviño invita a emprendedores, autónomos y pymes a participar en su VI Mercado Ecolóxico

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La edición especial San Xoán se celebrará el 21 de junio en la Puerta del Sol

El Ayuntamiento de Valdoviño invita a las personas emprendedoras y pequeñas y medianas empresas a participar en la VI edición del Mercado Ecolóxico, edición especial San Juan, que se celebrará lo próximo 21 de junio en la Puerta del Sol de 12:00 la 20:30 horas.

La convocatoria que lanza la Administración local está dirigida a productores, personas autónomas y pymes dedicadas al sector agrario, artesanos o cualquier otro vinculado al consumo responsable, que cuenten con las autorizaciones pertinentes para desarrollar su actividad, y estén interesados/as en comercializar sus productos en la cita.

En cuyo caso, desde ya y antes del próximo 30 de mayo, deberán formular su petición de participación a través del correo electrónico info@totemgestion.com señalando los datos básicos (nombre, actividad, teléfono de contacto). Entre todas las solicitudes presentadas se realizará una selección en función de las características que más se adapten al tipo de mercado que se va a mostrar.