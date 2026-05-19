Tino Seco elixido candidato a alcaldía do BNG de Ares

A Asemblea Local do Bloque Nacionalista Galego en Ares vén de elixir a Tino Seco como candidato do BNG á alcaldía para as eleccións municipais de maio de 2027. A decisión foi adoptada por unanimidade na asemblea celebrada o pasado 13 de maio.
Catedrático de Educación Física e licenciado en Xeografía e Historia, Tino Seco conta cunha ampla traxectoria no ámbito educativo e na xestión pública. Na actualidade é profesor do CPI As Mirandas de Ares, centro do que tamén foi director, tras desempeñar igualmente responsabilidades directivas no IES Concepción Arenal de Ferrol.
O candidato agradeceu o apoio da militancia e destacou “a importancia de construír un proxecto colectivo, aberto á veciñanza e centrado no futuro de Ares”. Seco sinalou que afronta este reto “coa convicción de que Ares necesita un cambio, cun proxecto centrado nas persoas, nos servizos públicos e no desenvolvemento do concello”.
Pola súa banda, a Asemblea Local do Bloque Nacionalista Galego salientou “a capacidade de diálogo, o compromiso co país e a experiencia de Tino Seco” como elementos clave para encabezar unha candidatura con vontade de liderar unha alternativa para Ares.
Nos próximos meses, o BNG de Ares continuará traballando na elaboración do programa e na configuración da candidatura, co obxectivo de presentar un proxecto sólido, participativo e centrado nas necesidades reais da veciñanza.