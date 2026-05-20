La ASCM trae a Aviño, Valdoviño, su producción: “Disparatada Educación”

20 mayo, 2026 Dejar un comentario 86 Vistas

La función se celebra este sábado 23 de mayo a las 18:00 horas.

El grupo de teatro de la ASCM trae a Aviño su última producción: “Disparatada Educación”

El grupo de teatro de la ASCM representa en Valdoviño su última producción, “Disparatada Educación”. Se trata de una obra que mezcla humor, crítica social y valores inclusivos con un doble objetivo: concienciar y brindar a la ciudadanía buenos momentos a través de las artes escénicas.

En este objetivo, cuenta con la Asociación de Vecinos de San Miguel y con el Ayuntamiento de Valdoviño como aliados, y el local social de Aviño se convertirá este sábado en el escenario donde la compañía represente el espectáculo a partir de las 18:00 horas, con entrada gratuita y libre hasta completar aforo.

El grupo de teatro de la ASCM cerrará así en Aviño una mini gira que comenzaba a finales de abril en Narón y continuaba a mediados de mayo en A Coruña. Dada la buena respuesta del público, muy probablemente amplíen fechas y escenarios.

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