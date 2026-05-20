Cariño estrena unas letras emblemáticas para reforzar su identidad y potenciar el turismo

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El letrero se ha instalado frente a la Casa do Concello. La alcaldesa, Ana María López, destaca “queremos que quienes nos visiten se lleven una fotografía, pero sobre todo una experiencia y un recuerdo de lo que significa Cariño”.

El Concello de Cariño inauguró el pasado domingo 17 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día das Letras Galegas, un nuevo letrero con el nombre del municipio situado frente a la Casa do Concello. Mucho más que seis letras, esta nueva instalación representa el orgullo, la memoria y el sentimiento de pertenencia de todo un pueblo.

La inauguración, marcada por el emotivo sonido de la gaita, reunió a vecinos en un acto cargado de simbolismo y emoción, en el que se puso en valor el significado profundo que encierra el nombre de Cariño. Un nombre que identifica a generaciones enteras y que forma parte de la esencia colectiva del municipio.

“Cariño es recuerdo y sentimiento, es orgullo de pueblo y de nuestras raíces. Estas letras representan todo aquello que somos y que queremos seguir transmitiendo a quienes vienen detrás de nosotros”, señaló la alcaldesa, Ana María López.

El nuevo letrero nace también con la vocación de convertirse en un atractivo turístico y en un nuevo punto de referencia para vecinos y visitantes. Desde el Concello se espera que esta instalación contribuya a promocionar la imagen de Cariño y a reforzar el vínculo emocional que muchas personas sienten con la localidad.

“Queremos que quienes nos visiten se lleven una fotografía, pero sobre todo una experiencia y un recuerdo de lo que significa Cariño: hospitalidad, identidad y amor por nuestra tierra. Estas letras serán una ventana abierta al mundo para mostrar el orgullo que sentimos de ser de aquí”, añadió la regidora.

El Concello destaca además que esta iniciativa pretende poner en valor la identidad local y rendir homenaje a todas aquellas generaciones que enseñaron a amar, cuidar y defender esta tierra, manteniendo vivo el legado y el sentir más profundo del pueblo.