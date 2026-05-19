La Intendencia de Ferrol felicita a O Parrulo por su gran temporada en Primera División

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El buen papel realizado por el O Parrulo Ferrol en su temporada de regreso a la Primera División de fútbol sala recibió este martes el reconocimiento de la Intendencia de Ferrol, en un acto celebrado en sus instalaciones y encabezado por el Coronel de Intendencia Javier Naranjo Rodríguez.

Jugadores, cuerpo técnico y miembros de la directiva del club ferrolano participaron en esta recepción institucional, en la que se puso en valor el trabajo realizado durante toda la campaña, así como la colaboración mantenida entre la Intendencia y la entidad deportiva.

Durante el acto, el Coronel agradeció al equipo el esfuerzo y la imagen ofrecida a lo largo de la temporada, al tiempo que trasladó sus felicitaciones por el rendimiento deportivo mostrado en el regreso del conjunto ferrolano a la máxima categoría.

La jornada también sirvió para rendir homenaje a varias figuras destacadas del club. Entre los reconocidos estuvieron el capitán Iván Rumbo, por sus cinco temporadas en la entidad y los éxitos conseguidos; el entrenador Gerard Casas, por la evolución experimentada por el equipo en las dos últimas campañas; Novoa, tras proclamarse campeón de Europa; y Niko Vukmir, por el bronce continental logrado con Croacia, distinción recogida por Rubén Orzáez.

Asimismo, la Intendencia quiso tener un detalle especial con el presidente Julio Martínez, que pondrá fin próximamente a sus 48 años al frente del club, reconocimiento que recogió el secretario José Naveira, quien también fue homenajeado por sus más de tres décadas de trabajo en la entidad.

Por parte de O Parrulo Ferrol, los capitanes Iván Rumbo y Rubén Orzáez entregaron al Coronel una camiseta personalizada del equipo con el número 13, dorsal habitual que luce en sus actividades deportivas, además de un balón firmado por toda la plantilla.

El encuentro concluyó con una fotografía de familia y con los mejores deseos de la Intendencia de Ferrol para las vacaciones de jugadores y técnicos tras el final de la temporada.