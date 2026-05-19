Arrancan las obras de renovación de los campos de fútbol de A Gándara con una inversión de más de 300.000 euros

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El complejo deportivo de A Gándara ya está inmerso en las obras de renovación de dos campos de fútbol siete de césped artificial, una actuación impulsada por el Concello de Ferrol y que supondrá una inversión de 306.662 euros.

Los trabajos comenzaron este martes y cuentan con un plazo de ejecución previsto de dos meses. La intervención permitirá modernizar tanto los terrenos de juego como distintas instalaciones complementarias del recinto deportivo.

Entre las actuaciones previstas figura la reparación de la base de aglomerado asfáltico de los campos para corregir los actuales problemas de planicidad detectados en la superficie. Posteriormente se instalará un nuevo césped artificial de última generación, certificado tanto para los dos campos como para la zona destinada al calentamiento de los equipos.

El proyecto incluye además la renovación del sistema de riego y de las instalaciones de drenaje superficial, así como la incorporación de nuevo equipamiento deportivo y la adecuación de los vestuarios.

Esta actuación forma parte del proyecto Cidade do Deporte, una iniciativa cofinanciada por el Concello de Ferrol, la Xunta de Galicia —a través de la Consellería de Deportes— y la Unión Europea.