El Concello de Ferrol asegura que las obras en la avenida de Compostela no afectarán a ningún árbol

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El Concello de Ferrol respondió a las críticas del PSOE sobre la actuación prevista en la avenida de Compostela asegurando que el proyecto mantendrá intactos los 25 árboles existentes en la zona y permitirá mejorar el entorno urbano con nuevas aceras y espacios verdes.

Desde el gobierno local destacan que la ciudad “sigue avanzando hacia un Ferrol más verde, más sostenible y pensado en las personas”, subrayando que desde el año 2023 las zonas verdes del municipio se incrementaron en un 15%.

En relación con la intervención prevista en la avenida de Compostela, el ejecutivo municipal explicó que no se verá afectado “ninguno de los 25 árboles existentes” y que la actuación contempla la construcción de aceras en el margen izquierdo en sentido ascendente desde la plaza de España, mejorando así la accesibilidad y la seguridad peatonal.

El Concello también avanzó que durante el próximo mes de junio se realizarán labores de poda en varios ejemplares de la avenida de Compostela. Según señalaron, estos trabajos serán posibles gracias a la regularización del servicio de parques y jardines llevada a cabo durante el actual mandato, después de que, afirman, permaneciese “más de siete años en situación irregular”.

El gobierno municipal defendió además que el nuevo contrato permite desarrollar tareas de conservación, mantenimiento y poda de árboles que, aseguran, “llevaban más de diez años sin podarse”.

Asimismo, desde el ejecutivo local criticaron la gestión de anteriores corporaciones, indicando que el actual gobierno tuvo que poner en marcha un calendario de podas para ordenar los espacios arbolados de la ciudad, en algunos casos afectados por el “crecimiento descontrolado” de ejemplares en calles y plazas.