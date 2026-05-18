O Parrulo Ferrol y la Fundación Gadesport cierran sus visitas escolares en el CEIP A Laxe

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O Parrulo Ferrol puso este lunes el broche final a su programa de visitas a centros educativos de Ferrol y comarca con una jornada celebrada en el CEIP A Laxe, dentro de una iniciativa desarrollada en colaboración con la Fundación Gadesport.

En esta actividad participaron los jugadores del primer equipo Turbi, Mati Starna y Jhoy, quienes compartieron una charla distendida y participativa con el alumnado de Educación Infantil y Primaria. Durante el encuentro, los futbolistas respondieron a las preguntas de los escolares y les acercaron la realidad diaria de un club de Primera División.

Además de relatar experiencias personales y deportivas, los jugadores también aprovecharon la visita para fomentar entre los más jóvenes los valores del fútbol sala y la importancia de mantener hábitos de vida saludables.

Desde la entidad ferrolana avanzan que esta iniciativa tendrá continuidad la próxima temporada. Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, el O Parrulo Ferrol y la Fundación Gadesport retomarán las visitas a los centros educativos de la comarca.