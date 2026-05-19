Miriam Casillas, obligada a abandonar en las Series Mundiales de Yokohama

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Hasta las molestias a pie, la internacional del Triatlón Ferrol había logrado meterse en el grupo de cabeza gracias a marcar el cuarto mejor parcial de ciclismo.

Miriam Casillas ha tenido que retirarse en las Series Mundiales de Yokohama al notar molestias corriendo.

La internacional del Triatlón Ferrol empezó la prueba con un primer gran parcial denatación, entre las diez primeras, y llegó a transición detrás pero sin demasiada desvantaja con respecto a las líderes.

Con una nueva exhibición en bici de la extremeña, Miriam Casillas contribuyó a que su pelotón alcanzase a la cabeza de carrera y marcó el cuarto mejor parcial ciclista de la prueba.

Tras una rápida segunda transición, la olímpica de Badajoz comenzó a correr pero pronto tuvo que decidir parar por molestias en un pie. La próxima cita del calendario inicial de Miriam Casillas será el 30 de mayo.

Las Series Mundiales de Alghero, en Italia, serán la primera prueba de clasificación olímpica para Los Ángeles 2028.