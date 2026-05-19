XV Aniversario de Galicia Ártabra-Felicitación de dos almirantes ferrolanos

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Con motivo del XV aniversario de Galicia Ártabra estamos recibiendo un buen número de felicitaciones….son quince años de vida. Hoy publicamos las que nos enviaron dos almirantes (r) ferrolanos Manuel Garat Caramé y Juan Rodríguez Garat.

¡Qué cumplais muchos más! (Almirante Manuel Garat Caramé)

El almirante Manuel Garat Caramé cuenta con una destacada trayectoria en la Armada Española, donde alcanzó el puesto de Almirante de la Flota (ALFLOT) en 2018 antes de pasar a la situación de reserva en mayo de 2020. Con anterioridad, fue Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada entre 2017 y 2018.

En 2012 fue ascendido al grado de vicealmirante ejerciendo el mando sobre el Arsenal de Ferrol hasta septiembre de 2015, cuando fue nombrado Almirante de Acción Naval.

Nacido en Ferrol el 17 de diciembre de 1957, pertenece a una familia con una profunda tradición

«Mi enhorabuena a Galicia Ártabra Digital por estos 15 años de trabajo y compromiso informativo.

Para muchos marinos ferrolanos “en la diáspora” vuestro seguimiento constante de la actualidad de la Armada y, especialmente, de lo que ocurre en “Ferroliño”, nos ha permitido estar perfectamente al día de todo, hasta el punto de que a veces nos enteramos de muchas noticias antes que los que viven allí.

Muchísimas gracias por mantenernos “conectados” con nuestra tierra, nuestros barcos y nuestra gente; a pesar de estar a cientos de kilómetros de distancia…a veces miles, ¡que se lo pregunten a los que están en misión!

¡Que cumpláis muchos más!»

«Información veraz y afectuosa» (Almirante Juan Rodríguez Garat»)

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat nació el 21 de mayo de 1956. Es uno de los oficiales más destacados de la Armada Española de las últimas décadas. Acumuló 47 años de servicio activo antes de su retiro definitivo en 2021, llegando a ocupar la máxima responsabilidad operativa del cuerpo como Almirante de la Flota en setiembre de 2018.

Tras su jubilación formal en 2021, se ha consolidado como un reputado analista geopolítico y de seguridad en medios de comunicación. Es colaborador habitual y conferenciante sobre estrategia militar, la OTAN y la concienciación de la cultura de defensa en España. Recientemente publicó el libro ensayístico Tambores de Guerra

La relación del almirante Juan Rodríguez Garat con Ferrol es profunda, tanto en el plano personal y familiar como en el profesional, al ser una de las cunas históricas de la Armada Española. En entrevistas institucionales, Rodríguez Garat siempre ha manifestado el orgullo y el compromiso que la Armada y él mismo mantienen con Ferrol como referente naval indiscutible.

«Ferrol y la Armada son dos seres simbióticos que se necesitan para hacerse mutuamente mejores. A pesar de esa realidad, no han faltado las ocasiones en que la ciudad y su huésped naval se han dado la espalda, casi siempre por el mismo motivo: la dificultad que la mayoría de los seres humanos encontramos para ponernos en el lugar del otro.

Galicia Ártabra lleva 15 años trabajando para construir la empatía que unos y otros necesitamos con información veraz y afectuosa sobre el mundo militar y naval, al tiempo que acercaba la ciudad a los marinos de la tierra destinados en otros lugares.

BZ -la señal que los marinos izamos para decir «bien hecho»- a Galicia Ártabra, y que los años venideros sean igual de fecundos».