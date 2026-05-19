Trabajadores del metal en la provincia de A Coruña se movilizan en demanda de un convenio «digno»

Trabajadores del metal en la provincia de A Coruña se han movilizado en demanda de un convenio «digno» en una jornada con manifestaciones y piquetes en la ciudad herculina, en Ferrol y en Santiago de Compostela, donde se produjo la detención de una persona, ya puesta en libertad, según fuentes sindicales.

Esta ha sido la primera de las movilizaciones anunciadas por los sindicatos CIG, UGT y CCOO con participación de miles de personas, según las centrales convocantes, que han destacado el seguimiento «con las empresas más importantes cerradas y la actividad industrial de los principales polígonos paralizada», han apuntado.

Además, han destacado la ausencia de incidentes más allá de la detención de un sindicalista de la CIG en Santiago de Compostela, ya en libertad, durante la actividad de los piquetes en el polígono del Tambre y que el sindicato ha rechazado al entender que fue una actuación «injustificada«.

Sobre la participación en el paro, afirma en las empresas de cien o más personas trabajadoras de la comarca el seguimiento ha sido «prácticamente total» y del 80% en las de menos empleados. Lo mismo han apuntado en relación a la situación en Ferrol y el seguimiento en astilleros, con un paro «prácticamente del 100% en la comarca de Santiago«.

«Algo que debe hacer reflexionar a la patronal sobre sus posturas inmovilistas», apuntan desde la central sindical que acusan a las empresas de «negarse a negociar» ninguna de las propuestas de la parte social y de pretender «dilatar en el tiempo la posibilidad de llegar a un acuerdo».

Entre sus principales demandas, está una cláusula de revisión salarial al IPC que opere a 1 de enero, reducir la jornada máxima anual a las 1.712 horas, combatir «la precariedad» que vinculan con una contratación fija-discontinua y «el abuso de las ETT«, así como «limitar» la subcontratación en cadena.