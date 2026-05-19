Ferrol en Común alerta del riesgo de los nuevos quitamiedos instalados en A Cabana y el camino viejo de A Graña

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Ferrol en Común ha pedido al gobierno local que analice el impacto sobre la seguridad vial de los nuevos quitamiedos instalados en la zona de A Cabana y en el camino viejo de A Graña, en el entorno de las obras del acceso ferroviario al puerto exterior.

La formación considera que estas estructuras, colocadas como elementos de protección en varios viales públicos afectados por las obras, podrían representar un peligro para motoristas y ciclistas debido a sus características y diseño.

Desde Ferrol en Común recuerdan que estas carreteras son especialmente transitadas por usuarios de motocicletas y bicicletas al tratarse de una de las vías de acceso al castillo de San Felipe, uno de los puntos turísticos más visitados del municipio.

El grupo municipal advierte de que los quitamiedos instalados “exercen o efecto guillotina”, al contar, según denuncian, con elementos cortantes y espacios inferiores que podrían provocar caídas o lesiones graves en caso de accidente.

En este sentido, citan estudios que apuntan a que un porcentaje significativo de las muertes en accidentes de motocicleta están relacionadas con impactos contra este tipo de barreras de seguridad. También recuerdan que diferentes asociaciones de motoristas y ciclistas han reclamado en numerosas ocasiones la retirada o modificación de estas estructuras y la instalación de sistemas de protección complementarios que reduzcan el riesgo de lesiones fatales.

Ante esta situación, Ferrol en Común solicita al Concello que encargue un informe policial sobre la seguridad de estos elementos y que, en función de sus conclusiones, se adopten las medidas necesarias para garantizar una circulación segura para motoristas, ciclistas y peatones en la zona.