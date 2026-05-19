Ferrolterra redobla la presión para exigir un tren moderno y mejores conexiones ferroviarias

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La reivindicación de un ferrocarril moderno para Ferrolterra vuelve a ganar fuerza. La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol y el Foro Cidadán polo Ferrocarril escenificaron este lunes una posición común para reclamar avances reales en las infraestructuras ferroviarias y acabar con décadas de aislamiento de la comarca.

En el encuentro, celebrado en Ferrol, los representantes municipales mostraron su apoyo a las demandas impulsadas por el colectivo ciudadano, que lleva años denunciando las deficiencias de la línea ferroviaria y reclamando inversiones que permitan contar con conexiones acordes a las necesidades actuales de la comarca, tanto a nivel social como industrial y económico.

Uno de los asuntos abordados durante la reunión fue la necesidad de mejorar de manera inmediata los servicios ferroviarios mientras no se acometa la modernización integral de la línea. En este sentido, el presidente de la Mancomunidade, José Manuel Rey Varela, trasladará a Renfe la propuesta presentada por el Foro para incrementar frecuencias y reforzar las conexiones existentes.

El colectivo también recordó que continúa pendiente la reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras y responsables de Adif, un encuentro comprometido dentro de la ronda de contactos institucionales iniciada en los últimos meses. Además, desde el Foro confían en que el Congreso de los Diputados pueda aprobar antes de que finalice el actual mandato una declaración institucional en defensa de un tren del siglo XXI para Ferrolterra.

La cita sirvió además para coordinar nuevas acciones reivindicativas. Entre ellas figura el viaje en tren convocado para el próximo sábado 23 de mayo hasta Ortigueira, una iniciativa simbólica con la que pretenden visibilizar las carencias que arrastra el servicio ferroviario en la comarca.

Rey Varela destacó “o firme compromiso institucional da comarca para defender unidos unha infraestrutura ferroviaria moderna, competitiva e propia do século XXI”, insistiendo en que mejorar las conexiones resulta clave para el desarrollo económico y social de Ferrolterra.

La Mancomunidade también reclamará una fecha concreta para la reunión prevista en Ferrol con el secretario de Estado de Infraestructuras, anunciada inicialmente para el primer trimestre del año y que todavía no se ha celebrado.