El PSOE de Ferrol acusa a Rey Varela de “arboricidio” y pide proteger los árboles en la Avenida de Compostela

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El Grupo Municipal Socialista de Ferrol ha reclamado al gobierno local que preserve el arbolado existente durante las futuras obras de reparación y mejora de las aceras en la Avenida de Compostela, un proyecto para el que el Concello prevé destinar cerca de 50.000 euros.

El concejal del PSdeG-PSOE Julián Reina criticó este martes la gestión urbanística del ejecutivo de José Manuel Rey Varela y pidió que la actuación se lleve a cabo “con sensibilidade ambiental”, evitando repetir lo que considera una “masacre” del patrimonio verde de la ciudad en anteriores intervenciones municipales.

Desde el PSOE ferrolano insisten en que las obras públicas deben compatibilizar la mejora de la accesibilidad y de la seguridad peatonal con la conservación de los árboles ya existentes. Por ello, Reina reclamó que se estudien alternativas técnicas que permitan mantener el arbolado de la zona.

El edil socialista denunció además una supuesta “política de arboricidio” en distintos proyectos impulsados por el actual gobierno local, asegurando que el Partido Popular está dejando en un segundo plano la protección medioambiental en las actuaciones urbanas desarrolladas en la ciudad.

Más allá de la cuestión ambiental, Julián Reina cargó también contra la forma en la que el ejecutivo municipal está gestionando la información sobre este proyecto. El concejal acusó a Rey Varela de actuar con “falta de respecto” hacia la corporación municipal al, según afirmó, facilitar datos a los medios de comunicación antes de trasladarlos oficialmente a los grupos de la oposición.

“É unha burla á institución que os concelleiros teñamos que decatarnos dos detalles dos proxectos pola prensa mentres se nos nega a documentación nas comisións informativas”, aseguró Reina.

El representante socialista calificó además de “indecente” que informes técnicos y datos presupuestarios sean difundidos públicamente mientras, según denuncia, continúan sin estar disponibles en los canales oficiales de transparencia municipal.

Desde el Grupo Socialista reclaman un cambio en la gestión del gobierno local y exigen tanto el fin de la “política do motoserra” en las calles de Ferrol como una mayor transparencia y respeto institucional hacia la oposición municipal.