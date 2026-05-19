Valdoviño saca a contratación el servicio de limpieza en las playas del municipio

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Incluye la apertura, cierre, limpieza y desinfección de los baños.

De cara al verano, el Ayuntamiento de Valdoviño ha sacado a contratación el servicio de limpieza diaria de las playas da Frouxeira, Do Río, Pantín, Vilarrube, Campelo, Cano Grande, Cano Pequeno, Mourillá, Porto Carrizo y O Baleo.

Sale a licitación con un presupuesto de 32.843,03 euros anuales, que la Administración local financiará con la subvención solicitada y concedida por la Diputación de A Coruña. Las empresas interesadas en prestar el servicio pueden presentar su oferta hasta 27 de mayo y consultar pliegos y documentación en la plataforma de contratación del sector público.

El servicio, que se prestará diariamente de 15 de junio a 15 de septiembre, incluye la limpieza de los citados arenales, así como de sus paseos, servicios auxiliares y aledaños, recogida de papeleras, limpieza de aparcamientos y desbroces a realizar en las cercanías de las playas y en los aparcamientos anexos a las mismas. En lo tocante a los baños, contempla la apertura y cierre cada jornada, y la limpieza y desinfección de los emplazados en los arenales, ya sean fijos o portátiles, con higienizado de sus elementos sanitarios.

POSIBLES MEJORAS

Dentro del objeto del contrato, las empresas que concurran deberán incluir las siguientes tareas, a realizar por la adjudicataria, y que se tendrán en cuenta como mejoras a valorar en la adjudicación:

Realización de las tareas de limpieza y mantenimiento precisas en la pista polideportiva sita en la playa de la Frouxeira, con retirada y gestión acorde a su naturaleza, de cualquier residuo que se encuentre en la misma.

Mantenimiento, desbroce, limpieza y desinfección de los parques infantiles de las playas de la Frouxeira y de Pantín, con retirada y gestión acorde a su naturaleza, de cualquier residuo que se encuentre en los mismos.

Instalación, mantenimiento, limpieza e higienizado de baños portátiles en la playa de Campelo, con retirada y gestión de cualquier residuo conforme a su naturaleza.