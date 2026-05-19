Moira Joiner, sexta despedida en el Baxi Ferrol para esta nueva temporada

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Las despedidas en el Baxi Ferrol continúan, al confirmar la entidad ferrolana en la noche de este martes la baja de Moira Joiner en su plantilla para la próxima temporada, que se suma a las ya anunciadas previamente de Alba Sánchez-Ramos, Dalayah Daniels, Elena Rodríguez, Clementine Samson e Ine Joris.

La jugadora estadounidense era una de las piezas clave en el esquema de juego de Lino López en estas dos últimas temporadas, ayudando al equipo a lograr metas que parecían inimaginables como el subcampeonato de la Eurocup Women.

En estas dos temporadas en Ferrol “estacó por su intensidad, talento y compromiso diario, convirtiéndose en una jugadora muy querida tanto en el vestuario como entre la afición”, afirmaba la entidad, agradeciéndole su profesionalidad, su trabajo y la implicación demostrada en la defensa de la camiseta del Baxi Ferrol, deseándole lo mejor en sus próximos retos personales y profesionales.

En estos momentos la entidad ferrolana cuenta en su plantilla de esta nueva temporada con la renovación de Karolina Sotolova y los fichajes de Kateřina Galíčková y Esther Castedo.