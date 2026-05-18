Ferrol se suma a la red gallega contra el acoso escolar para reforzar la prevención en las aulas y en el ámbito digital

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El Concello de Ferrol se ha adherido al convenio de colaboración impulsado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional de la Xunta de Galicia y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para el desarrollo de la Rede de concellos contra o acoso escolar.

La adhesión fue aprobada este lunes en la junta de gobierno local y supone un nuevo paso en la prevención y sensibilización frente al acoso y ciberacoso en el ámbito educativo.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó rueda de prensa que “este convenio representa o compromiso firme das institucións para construír espazos educativos seguros, respectuosos e libres de violencia”.

Con esta incorporación, el Concello trabajará de manera coordinada con otras administraciones y entidades locales para proteger el bienestar emocional del alumnado, fomentar la convivencia pacífica y contribuir a mejorar el rendimiento académico, evitando además posibles secuelas a largo plazo derivadas de situaciones de acoso.

Entre los objetivos de esta red se encuentran reforzar la coordinación institucional para prevenir, detectar y abordar de forma eficaz los casos de acoso y ciberacoso escolar, así como realizar un seguimiento de estas situaciones desde una perspectiva territorial que implique a todos los agentes responsables a nivel local.

Además, la iniciativa contempla ofrecer apoyo a los centros educativos en la gestión de este tipo de casos y promover la prevención como eje principal de actuación, impulsando una cultura basada en la convivencia positiva, el respeto y la tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia.

El convenio también apuesta por fomentar la formación continua y especializada de los profesionales implicados, implementar programas adaptados a las necesidades de cada entorno local y reducir la incidencia de casos que requieran activar el protocolo de acoso escolar mediante estrategias de detección temprana e intervención preventiva.

“A escola debe ser sempre un lugar para aprender, crecer e convivir, nunca un espazo de medo ou exclusión”, subrayó el regidor ferrolano, quien añadió que este acuerdo supone “un compromiso real desta rede de concellos contra o acoso traballando a sensibilización, prevención, formación e a denuncia”.