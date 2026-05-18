A II Xornada de Enfermaría 2026 reúne máis de 200 profesionais de toda Galicia no CHUF

Co lema “Os nosos profesionais, o noso futuro. 50 anos coidando e avanzando”, os organizadores fan confluír o lema do Día da Enfermaría cunha celebración especial, a do 50 aniversario do Hospital Arquitecto Marcide.
A Dirección de Enfermaría da Área Sanitaria de Ferrol organiza a II Xornada de Enfermería 2026, que reúne a profesionais deste ámbito de toda Galicia co lema Os nosos profesionais, o noso futuro. 50 anos coidando o noso futuro, que combina o lema da Enfermaría co enfoque se lle imprime este ano especial do 50 aniversario do Hospital Arquitecto Marcide do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.
Esta II Xornada comezará o vindeiro mércores 20 con cinco talleres específicos de cuestións clave enfermeiras relacionados prevención de úlceras e feridas, como vendaxe compresivo en úlceras ou catálogo de apósitos para cura en ambiente húmido; o manexo dos estomas; o adestramento en diagnóstico modular co sistema MESI, aparello que se emprega nos centros de saúde e que serve para facer espirometrías, electros, medicións de nocello-brazo, e constantes vitais básicas, como a tensión, a saturación de osíxeno ou a frecuencia cardíaca; ou o manexo de PICC catéter central de acceso periférico. Estas abordaxes prácticas desenvolveranse nos hospitais Naval e Marcide, e no centro de saúde de Narón.
O encontro continuará o xoves 21 de maio, en xornada de mañá e de tarde, no salón de actos do Hospital Arquitecto Marcide do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, cun total de seis mesas que abordarán cuestións de interese para a profesión enfermeira. Comezará coa visión da Enfermaría xa xubilada sobre a evolución da profesión e as súas experiencias ó longo dos anos. Ademais, téñense presentado xa tamén 24 pósteres, dos que o comité científico elixirá os 8 mellores para o seu defensa mediante unha rolda de avaliación no marco do encontro.
Haberá tamén momentos para o ocio musical e para un percorrido pola historia Enfermería dende unha óptica moi peculiar, nostálxica e creativa, os recortables doutras épocas.
O acto inaugural será ás 11:30 do xoves 21 e contará coa presenza do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; a xerente da Área Sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente; o alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; o decano da Facultade de Enfermaría e Podoloxía de Ferrol, Pedro Gil Manso; e a directora de Enfermaría da Área Sanitaria de Ferrol e presidenta do Comité Organizador, Isabel Turnes Cordeiro.
Este encontro de profesionais e categorías sanitarias dependentes da Dirección de Enfermaría, “concíbese como un evento para o avance e consolidación da Enfermaría da Área, dende a creación do Hospital”. E continúan dende a organización, “esta xornada representa unha oportunidade única para o intercambio de coñecementos, o debate sobre o acontecido neste percorrido de 50 anos, e mesturado co prácticas clínicas innovadoras no campo da saúde”. E rematan que busca fomentar a colaboración e o diálogo; e fortalecer a capacidade dos sistema ante os desafíos contemporáneos como a actualización profesional continua, o fortalecemento da multidisciplinarieade, o recoñecemento e valoración profesional e o fomento da investigación científica.