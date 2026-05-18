El Concello de Ferrol refuerza su apoyo a entidades educativas, culturales y deportivas con más de 49.000 euros en ayudas

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El Concello de Ferrol ha aprobado nuevas subvenciones nominativas destinadas a entidades de los ámbitos educativo, cultural y deportivo por un importe superior a los 49.000 euros, reafirmando así su compromiso con el tejido asociativo de la ciudad y con las actividades que desarrollan para la ciudadanía.

La junta de goberno local dio luz verde este lunes a cuatro ayudas que permitirán impulsar diferentes proyectos y actividades en Ferrol.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó en la posterior rueda de prensa que “estas axudas son unha mostra clara do compromiso do concello coas entidades que cada día realizan un traballo imprescindible na nosa cidade, chegando onde moitas veces a administración non pode chegar soa”.

En el ámbito educativo, la Fundación Universidade da Coruña recibirá 11.010 euros destinados a la financiación de la Universidade Senior de Ferrol, un programa orientado a impartir enseñanzas universitarias a personas mayores de 50 años.

Asimismo, la Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística contará con una aportación de 8.000 euros para el desarrollo del programa ‘Ferrol de Froles cuberto 2026’.

En el apartado cultural, el Real Coro Toxos, la más antigua de Galicia, recibirá una subvención de 20.000 euros para la realización de diferentes actividades culturales.

Por su parte, en el ámbito deportivo, el Club Bodyboard Ferrol dispondrá de una ayuda de 10.000 euros destinada a la organización del IX Campionato de Bodyboard Cidade de Ferrol.

Rey Varela avanzó además que el número de entidades beneficiarias seguirá creciendo en próximas convocatorias, ya que “o noso obxectivo é continuar ampliando as liñas de colaboración, recoñecendo e valorando o importante labor que desenvolven”.