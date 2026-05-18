Rey Varela insta al ministro de Transportes a tener cuanto antes la reunión sobre la modernización ferroviaria

18 mayo, 2026 Dejar un comentario 159 Vistas

Cabecera de la reivindicación por la mejora ferroviaria antes de salir para Betanzos | Concello de Ferrol

La preocupación del Foro Cidadán polo Ferrocarril, solicitando más presión a la Mancomunidad de la comarca, es compartida este lunes por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, instando al ministro de Transportes, Óscar Puente, a tener cuanto antes la reunión que estaba prometida para tratar la modernización ferroviaria.

Las respuestas a todas las peticiones y movilizaciones de los últimos tiempos por parte del Ministerio de Transportes “foron escasas”, por lo que le solicitaba al Foro Cidadán polo Ferrocarril seguir “traballando xuntos”.

Para que la ciudad pueda continuar creciendo, después de tres años al alza, permitiendo superar la cifra de los 65.000 habitantes, la ciudad tiene que contar con “infraestructuras do século XXI” y que puede estar en igualdad con el resto de ciudades de Galicia.

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