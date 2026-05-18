Xunta aportará 627.000 euros a un convenio con la Federación Galega de Comercio para campañas de dinamización

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo, se reforzarán las líneas de asesoramiento, formación e información para impulsar el emprendimiento y el relevo generacional en el ámbito del comercio y avanzar en su capacitación y profesionalización, así como el impulso a la digitalización, para consolidar el comercio electrónico y la promoción vía web.

Dentro del convenio también se enmarcan las campañas de dinamización ‘Días Azuis’ y ‘Merca no teu comercio’, con sus ediciones en vigencia. Asimismo, la Xunta h indicado que la sinergia permitirá impulsar la línea de asesoramiento, formación e información al asociacionismo comercial, tanto presencialmente como por medios telemáticos y telefónicos mediante la línea gratuita 900 103 087.

Con respecto al ámbito de la formación, potenciará la relativa a la facturación electrónica estrenada en la edición del año pasado, así como el programa a través de las redes sociales y el intercambio de experiencias sobre temas de actualidad e interés para el sector.

Finalmente, en el campo de la digitalización se avanzará en la mejora de la plataforma de comercio en línea de la Federación Galega de Comercio (Comercio Galicia), de sus redes sociales y de la web, además de promover actividades de mentorización para la actualización de las páginas y redes de las asociaciones de comerciantes.

COLABORACIÓN CON FOROESGAL

También, el Gobierno gallego ha autorizado un nuevo convenio anual entre la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración e a Asociación Foro pola Economía Social Galega (Foroesgal) para seguir «impulsando la visibilización y la difusión de la economía social en Galicia».

En una nota de prensa, la Xunta ha detallado que destinará un importe total de 60.000 euros para potenciar la labor de las entidades de este sector y consolidarlo como un «motor fundamental de crecimiento sostenible».

Dentro de este convenio, Foroesgal pondrá el foco en tres grandes ejes. En primer lugar, promoverá la visibilización y el posicionamiento de la economía social de Galicia en las entidades representativas del sector de ámbito europeo o estatal a través de la participación en las actividades o foros que tengan lugar.

En segundo lugar, llevará a cabo acciones de difusión de la economía social ante los principales agentes económicos y sociales de Galicia, promoviendo encuentros, jornadas, grupos de trabajo o otros mecanismos que se consideren adecuados para mejorar el conocimiento del sector.

También, Foroesgal seguirá impulsando acciones de comunicación dirigidas a la población general y reforzará su capacidad para la elaboración de posicionamientos de defensa del sector a nivel legislativo. A mayores, promoverá la elaboración de informes de oportunidades o la conformación de grupos de trabajo enfocados a facilitar el desarrollo de proyectos.