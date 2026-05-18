Ferrol destinará 150.000 euros en subvenciones para apoyar a las entidades vecinales en 2026

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El Concello de Ferrol ha aprobado este lunes las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades vecinales durante el año 2026, una convocatoria a la que destinará un total de 150.000 euros con el objetivo de impulsar actividades y programas que contribuyan a dinamizar los barrios y parroquias del municipio.

La aprobación se llevó a cabo en la junta de gobierno local y, según destacó el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en la posterior rueda de prensa el apoyo al movimiento vecinal figura entre las prioridades del ejecutivo municipal al considerar a estas entidades “motores e garantes da participación cidadá efectiva”, agradeciendo en su intervención todo el trabajo que realizan en beneficio de la ciudad.

Las ayudas están dirigidas a asociaciones vecinales, federaciones y agrupaciones con el fin de favorecer tanto el desarrollo de actividades de interés general como el correcto funcionamiento de las propias entidades.

Las bases establecen dos líneas de subvención. La primera está destinada a actividades y programas de interés general que favorezcan la dinamización vecinal en barrios y parroquias, mientras que la segunda cubrirá gastos ordinarios de funcionamiento necesarios para el cumplimiento de los fines de estas entidades.

Del presupuesto total, 110.000 euros se destinarán a la línea de actividades y programas, mientras que los 40.000 euros restantes irán dirigidos a sufragar gastos de funcionamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP.

Para finalizar, el regidor ferrolano subrayó que “estas axudas ás entidades veciñais son unha ferramenta fundamental para fortalecer o tecido social do noso concello, xa que permiten que as asociacións poidan desenvolver programas e actividades que melloran a convivencia, dinamizan os barrios e responden ás necesidades reais da veciñanza”.