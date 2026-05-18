La Casa de Acollida municipal de Ferrol será rehabilitada con 180.000 euros

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El Concello de Ferrol destinará un total de 184.785,13 euros a la rehabilitación de la Casa de Acollida municipal, tras la aprobación este lunes por parte de la junta de gobierno local del proyecto básico y de ejecución de las obras, que contarán con un plazo de ejecución de cuatro meses.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, avanzó en rueda de prensa que esta actuación permitirá “mellorar a súa envolvente térmica e optimizar a súa habitabilidade e o aproveitamento funcional do edificio”.

La Casa de Acollida, puesta en marcha en 1986, constituye un recurso social destinado a la atención y protección de mujeres y menores en situación de vulnerabilidad, ofreciendo un espacio seguro y adaptado a las necesidades de las personas usuarias. En la actualidad dispone de 15 plazas y durante 2025 registró una ocupación media del 56 %.

El regidor destacó la importancia de este servicio al señalar que “a Casa de Acollida é un servizo fundamental para acompañar ás mulleres que atravesan situacións de violencia, exclusión ou emerxencia social”. Asimismo, incidió en que a través de este recurso “garantimos a atención integral e o apoio que tamén precisan os seus fillos e fillas”.

Las actuaciones previstas incluyen una intervención integral para mejorar tanto la eficiencia energética como la funcionalidad del inmueble. En la cubierta se sustituirá la actual estructura principal de madera por vigas de acero laminado, reforzando así la seguridad y estabilidad del edificio.

Además, se actuará sobre la fachada para eliminar humedades y mejorar el aislamiento térmico. También se renovarán las carpinterías exteriores por otras con rotura de puente térmico y microaireadores para favorecer una mejor calidad del aire interior, incorporando además vidrio de seguridad en las plantas bajas.

El proyecto contempla igualmente una redistribución de los espacios comunes y exteriores para optimizar su uso y favorecer la convivencia de las personas residentes. En el patio exterior se instalará una estructura ligera cubierta destinada a actividades y zonas de esparcimiento al aire libre.

Con esta actuación, el Concello de Ferrol refuerza su compromiso con la mejora de los recursos sociales municipales y con la atención a las personas más vulnerables, apostando por instalaciones más seguras, accesibles, eficientes y humanizadas.