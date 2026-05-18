Ferrol destinará más de 550.000 euros a renovar el pabellón del Ensanche y la Casa do Deporte

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El Concello de Ferrol ha dado un nuevo paso dentro del proyecto estratégico de la ‘Cidade do Deporte’ con la aprobación del expediente de licitación para modernizar el pabellón polideportivo del Ensanche y la Casa do Deporte. Las actuaciones supondrán una inversión conjunta superior a los 550.000 euros.

El alcalde de José Manuel Rey Varela anunció este lunes en rueda de prensa tras la junta de gobierno local el inicio del proceso de contratación de ambas obras, destacando el compromiso del gobierno local “co deporte e cos deportistas ferroláns”. Según recordó, estas intervenciones forman parte de la Cidade do Deporte, un proyecto global que contempla una inversión de 18 millones de euros cofinanciados por el Concello de Ferrol, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.

Mejoras en el pabellón del Ensanche

La actuación más importante corresponde al pabellón del Ensanche, donde se invertirán 360.555,51 euros y cuyos trabajos tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses.

Entre las principales mejoras previstas se encuentra la reparación integral de la cubierta, actualmente deteriorada por la falta de mantenimiento. Los trabajos incluirán limpieza de maleza y residuos, tratamiento de la superficie, colocación de una malla de fibra de vidrio y labores de impermeabilización.

También se actuará sobre la pista deportiva, sustituyendo las zonas del pavimento de madera afectadas por la polilla, realizando un pulido general y aplicando tratamientos específicos de protección. Además, se renovará la instalación de fontanería para solucionar los problemas de óxido existentes.

Otro de los puntos destacados será la mejora de la iluminación de la pista para adaptarla a la normativa UNE-EN 12193 de instalaciones deportivas de competición regional y local.

El proyecto contempla igualmente mejoras de accesibilidad, como la ampliación de la puerta de acceso directo a la pista desde el exterior y la instalación de una puerta corredera automática para facilitar el acceso a personas usuarias de silla de ruedas. También se renovarán azulejos y falsos techos deteriorados en vestuarios y aseos.

Renovación de la Casa do Deporte

Por otro lado, la Casa do Deporte contará con una inversión de 188.329,82 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Las obras se centrarán principalmente en la renovación integral de la cubierta ligera actual, eliminando la chapa y los lucernarios existentes para acabar con los problemas de condensación y goteo sobre la pista deportiva. La nueva cubierta mejorará además el aislamiento térmico de la instalación.

El proyecto incluye la renovación de canalones y bajantes, la instalación de nuevas luminarias LED de altas prestaciones y la implantación de sistemas de ventilación que permitan mejorar la renovación del aire interior y controlar la humedad.

Asimismo, se construirá una rampa accesible para adecuar el acceso a la pista a la normativa vigente.

Nuevas actuaciones en A Gándara y Caranza

Durante la junta de gobierno Local también se aprobó el Plan de Seguridad y Salud y la aceptación del plan de gestión de residuos para la renovación de dos campos de fútbol 7 de césped artificial en A Gándara, una actuación valorada en más de 306.000 euros.

Estas obras se sumarán a la remodelación de las dos pistas de fútbol 8 del parque deportivo de Caranza, donde el Concello está invirtiendo actualmente 809.000 euros.

El regidor espera que estos campos totalmente reformados puedan estar listos para el inicio de la nueva temporada.