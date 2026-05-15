A SGHN de Ferrol acolle a conferencia «O bosque en miniatura: o fascinante mundo das briófitas»

Este venres 15 de maio ás 19:30 horas no Auditorio do Museo de Historia Natural de Ferrol terá lugar a conferencia «O bosque en miniatura: o fascinante mundo das briófitas» impartida por Teresa Boquete Seoane.
«As briófitas son o grupo máis antigo de plantas terrestres que existen na actualidade. Apareceron por primeira vez hai uns 500 millóns de anos, cando a vida comezaba a colonizar a terra, e preceden a todas as plantas e animais terrestres que coñecemos hoxe».
«Constitúen o segundo grupo de plantas máis diverso e inclúen tres liñaxes principais: os musgos, as hepáticas e os antocerotas».
«O seu pequeno tamaño fai que a miúdo pasen desapercibidas, pero desempeñan funcións ecolóxicas fundamentais, como a retención de auga, a fixación do carbono e o nitróxeno atmosféricos e a formación do solo».
«Aínda que son organismos estruturalmente sinxelos, as briófitas son extraordinariamente resistentes e versátiles, e conseguiron colonizar practicamente todos os ecosistemas do planeta, dende desertos e montañas ata bosques tropicais, coa única excepción do medio mariño».
Nesta charla, farase unha breve inmersión no fascinante mundo das briófitas, explorando aspectos clave da súa bioloxía e ecoloxía, e tamén examinando algúns dos seus usos e aplicacións. O obxectivo é destacar a súa beleza e importancia ecolóxica, e suscitar curiosidade e interese por un grupo de plantas tan antigas como sorprendentes.
Teresa Boquete Seoane é bióloga e doutora en Medio Ambiente e Recursos Naturais pola Universidade de Santiago de Compostela, onde realizou a tese de doutoramento sobre o uso dos musgos terrestres como biomonitores da contaminación do aire. Despois de estancias en EEUU, Italia e varios lugares de España, actualmente é investigadora Ramón y Cajal na Universidade Autónoma de Madrid, onde combina a docencia en cursos de grao e mestrado coa investigación sobre a reprodución e a ecoloxía dos musgos terrestres.