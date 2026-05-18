El auditorio de Ferrol acoge el concierto de música sinfónica “Universos paralelos”

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La Filarmónica Ferrolana celebra el viernes 22 de mayo a las 20:30 horas en el auditorio de Ferrol su penúltimo concierto de la temporada, con un espectáculo de concebido por la Real Filharmonía de Galicia llamado “Universos paralelos”, una selección de música sinfónica de los dos últimos siglos con un repertorio muy poderoso, en el que tiene un protagonismo especial la trompeta, que estará a cargo del gallego Esteban Batallán, uno de sus grandes intérpretes de concierto de todo el mundo, y a la batuta, como directora invitada, de la griega Zoe Zeniodi, a quien la prensa musical llamó ya, por su expresividad, “Doña Dinamita”.

Esteban Batallán (nacido en Barro, en Pontevedra, en 1983) despegó en una fulgurante carrera internacional desde que fue seleccionado, en 2019, como trompetista principal de la Orquesta Sinfónica de Chicago por uno de los grandes directores orquestales de nuestro tiempo, el italiano Riccardo Muti (reconocido en España con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2011).

Antes lo fue de la Filarmónica de Hong Kong (2018-19) y de la Ciudad de Granada (2002-2018), aunque ha brillado también durante años como trompetista principal invitado de la Real Orquesta de Sevilla (2010-2014) la Orquesta del Teatro alla Scala de Milán (2025-2018).

De hecho, Batallán lleva un cuarto de siglo tocando con grandes orquestas europeas, americanas y asiáticas, bajo directores estelares como Zubin Mehta, Bernard Haitink, Vladimir Ashkenazy, Riccardo Chailly, Jaap van Zweden, Paavo Järvi, Christian Thielemann o un viejo amigo del público de Ferrol, Giancarlo Guerrero, por lo que su regreso esta temporada a Galicia supone la brillante vuelta a casa de uno de los concertistas gallegos más internacionales.

Batallán llega a Ferrol junto a la brillante Zeniodi, una de las cinco directoras mundiales que aparecen en el documental La maestra (2022, sobre los desafíos de abrirse camino con la batuta en la mano, en un mundo profesional que aún hoy sigue dominado en su mayoría por hombres), y que a sus 50 años, tras ser aplaudida en todos los continentes, dirige El Sistema en Grecia (la versión griega del proyecto venezolano de educación e inclusión social de niños y jóvenes, del que salieron figuras como Gustavo Dudamel, Cristian Vázquez o el trompetista Pacho Flores). Ambos traen un repertorio tan poco programado ante el gran público como sonoramente espectacular.

El concierto comienza con el estreno absoluto de la obra Sismos , un encargo de la RFG dentro de su Proyecto “Cometas” de este año, con el que está celebrando a lo largo de esta temporada, con el estreno de una quincena de piezas contemporáneas concebidas para la ocasión, su 30º aniversario.

A continuación el público podrá descubrir una creación musical fascinante, que da título al concierto: Parallel Universes , una obra de 2021 de la compositora sueca (y trompetista de formación) Britta Byström, inspirada en las teorías de los multiversos del cosmólogo Max Tegmark, que describe una realidad en la que podría haber infinitas copias de cada uno de nosotros.

Su obra, estructurada en cuatro partes sin interrupción, describe los cuatro niveles de esta teoría: “I.- Un número infinito de universos”, explica Byström; “II.- Un número infinito de multiversos; III.- Cada nuevo acontecimiento crea un nuevo universo; IV.- Por cada cosa que podría haber ocurrido, se crean millones de nuevos universos, cada uno con su propia configuración”. Y para ello se vale de las “series infinitas”, un método compositivo creado por el danés Per Nørgård.

El programa continúa después con el Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor del compositor romántico alemán Johann Nepomuk Hummel (1778-1837). Alumno de Mozart, Haydn y Salieri, y contemporáneo y también amigo -y tempestuoso rival- de Beethoven en Viena, Hummel fue uno de los músicos más exitosos de su tiempo, y en vida fue conocido, además de por su música, por su virtuosismo como pianista, profesor y director orquestal.

Dos siglos después, una de sus obras más apreciadas es este Concierto para trompeta, muy virtuoso y exigente para el solista, y cuyo estreno en la fiesta de Año Nuevo de 1804 de los príncipes Esterházy le ayudó a convertirse, dentro su corte, en sucesor designado del anciano maestro Haydn.

Tras el intermedio, el concierto se completará con otra pieza sinfónica donde la trompeta tiene un protagonismo especial: la Sinfonía Nº 2 , H153, para orquesta de cuerdas y trompeta, del compositor suizo Arthur Honegger (1892-1955).

La obra, encargada en 1937 y estrenada en Zurich el 18 de mayo de 1942, es decir, 84 años y cuatro días exactos antes del concierto de la RFG en Ferrol, fue compuesta durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Honegger vivía en la París bajo la ocupación nazi.

Se le criticó en su día el haber aceptado la invitación del Tercer Reich de participar en el 150º aniversario de la muerte de Mozart en Viena, pero eso le permitió sacar de Francia la partitura de esta segunda sinfonía suya, que así pudo quedarse en Suiza y ser estrenada allí por el director que la encargó, Paul Sacher.

El resultado es una música profundamente opresiva y poderosa, con un rayo de esperanza al final de la sinfonía, que hoy nos habla, en nuestros días, de cómo se sentía la negritud de aquellos años oscuros de miedo y violencia desatada por Europa.