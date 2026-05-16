Fundación «la Caixa» colabora con Asotrame para sostener su Espacio de pacientes en Ferrolterra

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La Fundación «la Caixa», en colaboración con la sucursal de CaixaBank en la Estrada de Castela de Ferrol , reedita su apoyo a Asotrame. Y lo hace reafirmando su respaldo económico a la asociación para garantizar el funcionamiento durante este año en la ciudad naval de su Espacio de pacientes, un local destinado a brindar información y ayuda a personas con cáncer hematológico y a sus familias.

Asotrame volverá a contar con fondos de la entidad para colaborar con los gastos de funcionamiento de ese punto de encuentro, situado en el barrio de Ultramar (calle Chile, 2-4, entresuelo derecho). Serán en total 5.000 euros, que facilitarán la continuidad de la actual sede en Ferrol.

En este Espacio de paciente, el equipo técnico de la Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas brinda gratuitamente desde hace casi cuatro años apoyo emocional y social a personas con diagnósticos de leucemia, linfomas, o mieloma múltiple, así como a la gente de su entorno.

Entre los servicios que se ofrecen en este local de referencia, se encuentra la atención psicológica individual, previa cita, además de información y orientación sobre ayudas y prestaciones.

La presidenta de Asotrame, Cristina Piñeiro, agradece el compromiso, sostenido en el tiempo, de Fundación “la Caixa” con la asociación, y la predisposición permanente de la citada oficina de CaixaBank a echar una mano en causas sociales. “Su apoyo es fundamental para que muchos pacientes con cánceres hematológicos tengan acompañamiento en un momento de especial vulnerabilidad”, concluye.