Desarticulado un punto de venta de droga en el barrio de Recimil, en las inmediaciones de un centro educativo

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La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de estupefacientes en el barrio de Recimil de Ferrol, muy próximo al CIFP Ferrolterra, lo que había generado una creciente alarma social entre los vecinos y la comunidad educativa.

La investigación, bautizada como ‘Villa‘, se inició a principios de año tras múltiples denuncias ciudadanas que alertaban de la existencia de un domicilio en la calle Neda, donde se dispensaba droga a diario.

Los agentes del Grupo de Estupefacientes y del Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría de Ferrol-Narón constataron que al lugar acudían numerosas personas, entre ellas jóvenes estudiantes del centro educativo situado a escasos metros.

El pasado jueves, 14 de mayo, registraron la vivienda y detuvieron a un varón como presunto responsable de este punto de venta. En el interior, concretamente en la cocina, se había habilitado un espacio para la manipulación, corte y pesaje de la droga. En total, se intervinieron más de setecientas dosis de hachís, 4.800 euros en efectivo procedentes de la venta ilegal y una pistola simulada de aire comprimido.

El detenido ya ha sido puesto a disposición del juzgado.

La Policía ha destacado que la operación supone un nuevo golpe al menudeo en la ciudad ferrolana y refuerza la colaboración ciudadana como herramienta clave para la erradicación de los puntos de venta de droga, especialmente aquellos ubicados en las inmediaciones de centros educativos.





