Empate del Racing ante el Osasuna Promesas. A Malata despiden con hastío una horrible temporada (0-0)

M.V. Los de Guillermo Fernández Romo empataron sin goles ante el filial navarro, en un encuentro que fue el fiel reflejo de una temporada muy mala, tanto como local como jugando a domicilio. Los verdes no fueron capaces de brindarle una victoria a la sufridora afición en lo que fue el último partido del curso en A Malata.
Aburrimiento y polémica en la primera mitad
Se notó en el tramo inicial que el Osasuna Promesas se jugaba la vida ante un Racing casi de vacaciones. Dani González armaba un buen disparo al que respondía Lucas Díaz con una gran parada. Pocas noticias había del Racing en el arranque del encuentro. Para colmo, Pujol cometía un inocente y claro penalti, aunque por suerte el osasunista Dani González estrellaba el balón en el larguero.
En el tramo final de la primera parte, el colegiado señalaba penalti por mano favorable al Racing, pero tras acudir al monitor cambiaba su decisión. Antes de marcharse a vestuarios, Arroyo pudo adelantar a los navarros, pero su disparo se iba ligeramente desviado.
Enfado y gritos contra los jugadores en la segunda mitad
Entraban Zalaya y Dacosta en una segunda parte en la que los ferrolanos mejoraron algo su imagen, con dos ocasiones de Álvaro Giménez que no encontraron el premio del gol. Los aficionados empezaban a mostrar su descontento por la temporada, con pitos y gritos de «jugadores mercenarios» desde algún sector de la grada.
Los visitantes buscaron una victoria que necesitaban, corrieron riesgos y fue el Racing quien tuvo buenas ocasiones, pero Pascu y Azkune, como de costumbre, no acertaron con la portería rival. Se llegaba así a un final del encuentro que confirmó la impotencia y el fracaso del Racing, así como el descenso del Osasuna Promesas a la Segunda Federación. Tristeza compartida, aunque en este caso el mal de muchos no es el consuelo de tontos. Aunque aquí no dimite nadie…
Viaje a Salamanca para despedir la temporada la próxima jornada.
0: Racing de Ferrol. Lucas; Migue Leal, Edgar Pujol (Zalaya, min 46), Chema Rodríguez, Álvaro Ramón; Fabio (Gorostidi, min79), Sergio Tejera, David Concha (Raúl Dacosta, min 46), Pascu (Álvaro Juan, min 71), Jairo (Azkune, min 54) y Álvaro Giménez.
0: Osasuna Promesas. Rafa; Rufo, Espejo (Pedroarena, min 69), Santos, Raúl Chasco; Manu Rico, Mauro, Yoldi, Auría; Arroyo (Lumbreras, min 83) y Dani González (Asier Bonel, min 69).
DIARIO DE NAVARRA
El Promesas empata a 0 y no dependerá de sí mismo en el último partido
El filial rojillo se queda a tres puntos de la salvación que marca el Avilés con el que tiene el golaveraje perdido
OSASUNA
Osasuna Promesas empata sin goles en A Malata
El filial rojillo no obtuvo el premio del gol y certificó su descenso a Segunda Federación