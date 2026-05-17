Empate del Racing ante el Osasuna Promesas. A Malata despiden con hastío una horrible temporada (0-0)

M.V. Los de Guillermo Fernández Romo empataron sin goles ante el filial navarro, en un encuentro que fue el fiel reflejo de una temporada muy mala, tanto como local como jugando a domicilio. Los verdes no fueron capaces de brindarle una victoria a la sufridora afición en lo que fue el último partido del curso en A Malata.

Aburrimiento y polémica en la primera mitad

Se notó en el tramo inicial que el Osasuna Promesas se jugaba la vida ante un Racing casi de vacaciones. Dani González armaba un buen disparo al que respondía Lucas Díaz con una gran parada. Pocas noticias había del Racing en el arranque del encuentro. Para colmo, Pujol cometía un inocente y claro penalti, aunque por suerte el osasunista Dani González estrellaba el balón en el larguero.

En el tramo final de la primera parte, el colegiado señalaba penalti por mano favorable al Racing, pero tras acudir al monitor cambiaba su decisión. Antes de marcharse a vestuarios, Arroyo pudo adelantar a los navarros, pero su disparo se iba ligeramente desviado.

Enfado y gritos contra los jugadores en la segunda mitad

Entraban Zalaya y Dacosta en una segunda parte en la que los ferrolanos mejoraron algo su imagen, con dos ocasiones de Álvaro Giménez que no encontraron el premio del gol. Los aficionados empezaban a mostrar su descontento por la temporada, con pitos y gritos de «jugadores mercenarios» desde algún sector de la grada.

Los visitantes buscaron una victoria que necesitaban, corrieron riesgos y fue el Racing quien tuvo buenas ocasiones, pero Pascu y Azkune, como de costumbre, no acertaron con la portería rival. Se llegaba así a un final del encuentro que confirmó la impotencia y el fracaso del Racing, así como el descenso del Osasuna Promesas a la Segunda Federación. Tristeza compartida, aunque en este caso el mal de muchos no es el consuelo de tontos. Aunque aquí no dimite nadie…

Viaje a Salamanca para despedir la temporada la próxima jornada.

El próximo sábado día 23 a las 18:30, el Racing echará el telón a la temporada visitando al Unionistas de Salamanca. Será, por lo tanto, el último encuentro de un curso en el que se esperaba ascender, o al menos jugar play off. Lo que habrá serán vacaciones ya a finales de mayo, aunque no precisamente merecidas.

Ficha Técnica