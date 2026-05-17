El puerto ferrolano recibió este domingo la visita del crucero “Diana”

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Continúan llegando cruceros al puerto ferrolano y en esta ocasión, domingo, día 17 de mayo, el “HS Diana” fue uno de los visitantes a las aguas de la ría, un visitante ya conocido, el pasado año atracó el el muelle ferrolano dos veces, el 14 de mayo y el 9 de agosto. En este 2026 también repetirá, ya que de nuevo estará en aguas ferrolanas el 5 de septiembre.

Un buque, crucero de lujo con capacidad de unas doscientas personas entre pasajeros y tripulantes, en esta ocasiòn 60 pasajeros y 120 tripulantes, efectuó su primera visita a Ferrol en este año.

Eran la una de la tarde cuando procedente de Figueira da Foz entraba entre castillos y atracaba en el muelle comercial de Curuxeiras al mando del capitán, Heanus Hammes, de Letonia..

Muchos de los visitantes salieron a pie y otros se decidieron por los buses lanzadera que habilitó, gratuitamente, para ellos el puerto, recogiéndolos en el muelle a pie de buque para llevarlos hasta la plaza de Galicia. Asimismo se entregaron folletos informativos sobre la ciudad. Tuvieron tiempo a visitar la zona modernista y el barrio de Canido con sus Meninas, se advirtió su presencia en los establecimientos de hostelería. Un grupo de pasajeros, entre ellos el comandante del crucero, se decidieron por trasladarse a Santiago en un autobús.

También el puerto, dispuso de informadores turísticos con alto nivel en varios idiomas, historia y cultura de la ciudad y comarca para recomendar a los pasajeros que visitar.

Como broche final, a las nueve de la noche, la banda de gaitas «Agarimo» de Catabois, amenizó la salida del barco, donde los pasajeros no dejaban de aplaudir y bajar a tierra a hacerse fotos con los gaiteiros. El crucero emprendía viaje rumbo al puerto de Gijón.